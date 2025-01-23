Наступник Karoq: недорогий електрокросовер Skoda надійшов у виробництво (фото)

Новий Skoda Elroq на перших порах випускатимуть у версіях потужністю від 170 до 286 сил. Запас ходу електрокросовера сягає 581 км.

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У Чехії стартувало виробництво Skoda Elroq. Недорогий електрокросовер виготовляють на головному підприємстві компанії в місті Млада-Болеслав. Про це повідомляється на офіційному сайті Skoda.

Щоденно завод збиратиме до 600 Skoda Elroq Фото: Skoda

Завод Skoda модернізували, аби випускати до 600 Elroq щодня. Модель уже надійшла в продаж у низці країн ЄС за ціною від 33 000 євро і зібрала понад 20 000 замовлень.

Електрокросовер є наступником Skoda Karoq Фото: Skoda

Новий Skoda Elroq – електричний наступник моделі Karoq, хоча певний час їх випускатимуть паралельно. 4,5-метровий компактний кросовер витриманий у новому фірмовому стилі Modern Solid, а в його основі лежить платформа МЕВ від старшого Skoda Enyaq та Volkswagen ID.4.

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Електромобіль Skoda Elroq 2025 просторіший за попередника всередині, але має дещо менший 470-літровий багажник. Авто оснащене цифровим щитком приладів, проекцією на лобове скло та великим 13-дюймовим тачскріном.

Запас ходу електрокара сягає 581 км Фото: Skoda

Електричний кросовер Skoda Elroq випускають у передньопривідних версіях потужністю від 170 до 286 к. с. із батареями ємністю 55-82 кВт∙год. Запас ходу сягає 581 км. Пізніше з’явиться топовий 299-сильний варіант із повним приводом.

До речі, нещодавно оновлення пройшов електрокросовер Skoda Enyaq — він став схожим на Elroq.

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