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Skoda Superb отримає електрифіковану версію із запасом ходу 120 км (фото)

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Фото: Skoda | Skoda Superb отримає плагін-гібрідний варіант

Нова Skoda Superb iV отримала 204-сильну установку. Плагін-гібрид здатен проїхати 120 км в електричному режимі.

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Ліфтбек Skoda Superb 2025 отримає нову плагін-гібридну модифікацію iV. Вона надійде в продаж у другому кварталі нинішнього року за ціною приблизно від 45 тисяч євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті чеського автовиробника.

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Skoda Superb iV зможе проїхати 120 км на електротязі
Фото: Skoda

Нова Skoda Superb iV оснащена 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 150 к. с. та 117-сильним електромотором, а також 7-ступінчастим роботом DSG.

Сумарна віддача установки складає 204 к. с. та 330 Н∙м. Плагін-гібрид Skoda Superb iV зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 8 с і розвивати 220 км/год.

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Батарея на 25,7 кВт∙год дозволить подолати 120 км в електричному режимі. Витрата пального в комбінованому циклі складе приблизно 0,5 л/100 км (за умови, що частину з цих 100 км авто проїде на електротязі). Силова установка має вісім різних режимів роботи.

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Фото: Skoda

Швидка зарядка батареї на 80% (струмом потужністю 50 кВт) займає 25 хвилин. У звичайному режимі для повного заряджання Skoda Superb iV знадобиться 2,5 години.

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