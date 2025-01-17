Skoda Superb получит электрифицированную версию с запасом хода 120 км (фото)

Новая Skoda Superb iV получила 204-сильную установку. Плагин-гибрид способен проехать 120 км в электрическом режиме.

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Лифтбек Skoda Superb 2025 получит новую плагин-гибридную модификацию iV. Она поступит в продажу во втором квартале нынешнего года по цене примерно от 45 тысяч евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте чешского автопроизводителя.

Skoda Superb iV сможет проехать 120 км на электротяге Фото: Skoda

Новая Skoda Superb iV оснащена 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 150 л.с. и 117-сильным электромотором, а также 7-ступенчатым роботом DSG.

Суммарная отдача установки составляет 204 л. с. и 330 Н∙м. Плагин-гибрид Skoda Superb iV сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 8 с и развивать 220 км/ч.

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Батарея на 25,7 кВт∙ч позволит преодолеть 120 км в электрическом режиме. Расход топлива в комбинированном цикле составит примерно 0,5 л/100 км (при условии, что часть из этих 100 км авто проедет на электротяге). Силовая установка имеет восемь различных режимов работы.

Фото: Skoda

Быстрая зарядка батареи на 80% (током мощностью 50 кВт) занимает 25 минут. В обычном режиме для полной зарядки Skoda Superb iV понадобится 2,5 часа.

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