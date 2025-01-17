Skoda Superb получит электрифицированную версию с запасом хода 120 км (фото)
Новая Skoda Superb iV получила 204-сильную установку. Плагин-гибрид способен проехать 120 км в электрическом режиме.
Лифтбек Skoda Superb 2025 получит новую плагин-гибридную модификацию iV. Она поступит в продажу во втором квартале нынешнего года по цене примерно от 45 тысяч евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте чешского автопроизводителя.
Новая Skoda Superb iV оснащена 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 150 л.с. и 117-сильным электромотором, а также 7-ступенчатым роботом DSG.
Суммарная отдача установки составляет 204 л. с. и 330 Н∙м. Плагин-гибрид Skoda Superb iV сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 8 с и развивать 220 км/ч.Важно
Батарея на 25,7 кВт∙ч позволит преодолеть 120 км в электрическом режиме. Расход топлива в комбинированном цикле составит примерно 0,5 л/100 км (при условии, что часть из этих 100 км авто проедет на электротяге). Силовая установка имеет восемь различных режимов работы.
Быстрая зарядка батареи на 80% (током мощностью 50 кВт) занимает 25 минут. В обычном режиме для полной зарядки Skoda Superb iV понадобится 2,5 часа.
Ранее Фокус рассказывал о большом семейном электрокроссовере Skoda.
Также мы писали о новом электромобиле Skoda Enyaq.