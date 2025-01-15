Альтернатива Kodiaq: флагманский электрокроссовер Skoda впервые заметили на дорогах (фото)

Новый электрический кроссовер Skoda будет несколько больше Kodiaq и будет иметь три ряда сидений Запас хода авто превысит 500 км.

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Skoda готовит большой семейный электрокроссовер. Он должен появиться в 2026 году, однако авто уже заметили на севере Швеции во время тестов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новая модель дебютирует в 2026 году Фото: carscoops.com

Электромобиль Skoda оклеили камуфляжной пленкой, однако можно разглядеть его силуэт с высоким капотом и большим углом наклона лобового стекла. Дверные ручки авто — выдвижные.

Концепт Skoda Vision 7S Фото: Skoda

Электрокроссовер станет серийной версией концепта Skoda Vision 7S, так что его передняя часть будет выполнена в похожем стиле (в Skoda называют его Modern Solid). Авто получит тоненькие диодные фары, разделенные черной вставкой.

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На тестах авто заметили вместе с новым Skoda Kodiaq, ведь это модели одного класса. Электрокар также будет семиместным, однако несколько больше по размерам, чем модель с двигателем внутреннего сгорания.

Электрокроссовер тестируют в сопровождении аналога Skoda Kodiaq Фото: carscoops.com

Флагманский электромобиль Skoda построят на платформе МЕВ, как и младшие модели Enyaq и Elroq. Именно у них могут позаимствовать силовые установки на 286 и 340 сил с батареей емкостью 82 кВт∙ч. Запас хода электрокара превысит 500 км.

Кстати, недавно дебютировал обновленный электрокроссовер Skoda Enyaq.

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