Альтернатива Kodiaq: флагманский электрокроссовер Skoda впервые заметили на дорогах (фото)
Новый электрический кроссовер Skoda будет несколько больше Kodiaq и будет иметь три ряда сидений Запас хода авто превысит 500 км.
Skoda готовит большой семейный электрокроссовер. Он должен появиться в 2026 году, однако авто уже заметили на севере Швеции во время тестов. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Электромобиль Skoda оклеили камуфляжной пленкой, однако можно разглядеть его силуэт с высоким капотом и большим углом наклона лобового стекла. Дверные ручки авто — выдвижные.
Электрокроссовер станет серийной версией концепта Skoda Vision 7S, так что его передняя часть будет выполнена в похожем стиле (в Skoda называют его Modern Solid). Авто получит тоненькие диодные фары, разделенные черной вставкой.Важно
На тестах авто заметили вместе с новым Skoda Kodiaq, ведь это модели одного класса. Электрокар также будет семиместным, однако несколько больше по размерам, чем модель с двигателем внутреннего сгорания.
Флагманский электромобиль Skoda построят на платформе МЕВ, как и младшие модели Enyaq и Elroq. Именно у них могут позаимствовать силовые установки на 286 и 340 сил с батареей емкостью 82 кВт∙ч. Запас хода электрокара превысит 500 км.
Кстати, недавно дебютировал обновленный электрокроссовер Skoda Enyaq.
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