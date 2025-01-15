Альтернатива Kodiaq: флагманський електрокросовер Skoda вперше помітили на дорогах (фото)
Новий електричний кросовер Skoda буде дещо більшим за Kodiaq та матиме три ряди сидінь Запас ходу авто перевищить 500 км.
Skoda готує великий сімейний електрокросовер. Він повинен з’явитися у 2026 році, проте авто вже помітили на півночі Швеції під час тестів. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Електромобіль Skoda обклеїли камуфляжною плівкою, проте можна розгледіти його силует із високим капотом та великим кутом нахилу лобового скла. Дверні ручки авто – висувні.
Електрокросовер стане серійною версією концепта Skoda Vision 7S, отже його передня частина буде виконана в схожому стилі (у Skoda називають його Modern Solid). Авто отримає тоненькі діодні фари, розділені чорною вставкою.Важливо
На тестах авто помітили разом з новим Skoda Kodiaq, адже це моделі одного класу. Електрокар також буде семимісним, проте дещо більшим за розмірами, аніж модель із двигуном внутрішнього згоряння.
Флагманський електромобіль Skoda збудують на платформі МЕВ, як і молодші моделі Enyaq та Elroq. Саме в них можуть запозичити силові установки на 286 і 340 сил із батареєю ємністю 82 кВт∙год. Запас ходу електрокара перевищить 500 км.
До речі, нещодавно дебютував оновлений електрокросовер Skoda Enyaq.
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