Альтернатива Kodiaq: флагманський електрокросовер Skoda вперше помітили на дорогах (фото)

Новий електричний кросовер Skoda буде дещо більшим за Kodiaq та матиме три ряди сидінь Запас ходу авто перевищить 500 км.

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Skoda готує великий сімейний електрокросовер. Він повинен з’явитися у 2026 році, проте авто вже помітили на півночі Швеції під час тестів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Нова модель дебютує в 2026 році Фото: carscoops.com

Електромобіль Skoda обклеїли камуфляжною плівкою, проте можна розгледіти його силует із високим капотом та великим кутом нахилу лобового скла. Дверні ручки авто – висувні.

Концепт Skoda Vision 7S Фото: Skoda

Електрокросовер стане серійною версією концепта Skoda Vision 7S, отже його передня частина буде виконана в схожому стилі (у Skoda називають його Modern Solid). Авто отримає тоненькі діодні фари, розділені чорною вставкою.

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На тестах авто помітили разом з новим Skoda Kodiaq, адже це моделі одного класу. Електрокар також буде семимісним, проте дещо більшим за розмірами, аніж модель із двигуном внутрішнього згоряння.

Електрокросовер тестують у супроводі аналога Skoda Kodiaq Фото: carscoops.com

Флагманський електромобіль Skoda збудують на платформі МЕВ, як і молодші моделі Enyaq та Elroq. Саме в них можуть запозичити силові установки на 286 і 340 сил із батареєю ємністю 82 кВт∙год. Запас ходу електрокара перевищить 500 км.

До речі, нещодавно дебютував оновлений електрокросовер Skoda Enyaq.

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