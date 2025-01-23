Преемник Karoq: недорогой электрокроссовер Skoda поступил в производство (фото)

Новый Skoda Elroq на первых порах будет выпускаться в версиях мощностью от 170 до 286 сил. Запас хода электрокроссовера достигает 581 км.

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В Чехии стартовало производство Skoda Elroq. Недорогой электрокроссовер изготавливают на главном предприятии компании в городе Млада-Болеслав. Об этом сообщается на официальном сайте Skoda.

Ежедневно завод будет собирать до 600 Skoda Elroq ежедневно. Фото: Skoda

Завод Skoda модернизировали, чтобы выпускать до 600 Elroq ежедневно. Модель уже поступила в продажу в ряде стран ЕС по цене от 33 000 евро и собрала более 20 000 заказов.

Электрокроссовер является преемником Skoda Karoq Фото: Skoda

Новый Skoda Elroq — электрический преемник модели Karoq, хотя некоторое время они будут выпускаться параллельно. 4,5-метровый компактный кроссовер выдержан в новом фирменном стиле Modern Solid, а в его основе лежит платформа МЕВ от старшего Skoda Enyaq и Volkswagen ID.4.

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Электромобиль Skoda Elroq 2025 просторнее предшественника внутри, но имеет несколько меньший 470-литровый багажник. Авто оснащено цифровым щитком приборов, проекцией на лобовое стекло и большим 13-дюймовым тачскрином.

Запас хода электрокара достигает 581 км Фото: Skoda

Электрический кроссовер Skoda Elroq выпускается в переднеприводных версиях мощностью от 170 до 286 л. с. с батареями емкостью 55-82 кВт∙ч. Запас хода достигает 581 км. Позже появится топовый 299-сильный вариант с полным приводом.

Кстати, недавно обновление прошел электрокроссовер Skoda Enyaq — он стал похож на Elroq.

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