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Авто

На европейский рынок выходит недорогой электрокроссовер FIAT за 25 000 евро (фото)

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Фото: Fiat | Новый FIAT Panda стал городским кроссовером

Электромобиль FIAT Grande Panda — доступный четырехметровый кроссовер со 113-сильным мотором. Запас хода авто составляет 320 км.

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Новый FIAT Panda поступил в продажу в Европе. Четвертое поколение модели претерпело кардинальные изменения и впервые получило электрическую модификацию. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

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Авто подросло до 3,99 м в длину
Фото: Fiat

Модель теперь называется FIAT Grande Panda, ведь она стала существенно больше — 3,99 м в длину. Теперь это кросс-хэтчбек с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом. Авто отличается граненым дизайном и имеет оригинальные пиксельные фары.

Салон FIAT Grande Panda стал просторнее, а объем багажника вырос до 361 л. На передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея.

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На передней панели установлено два дисплея
Фото: Stellantis

Новый FIAT Grande Panda построен на архитектуре Smart Car Platform, то есть является собратом Citroen C3. У него же позаимствовали и 113-сильную электрическую установку с батареей на 44 кВт∙ч.

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Электромобиль FIAT Grande Panda способен разогнаться до 100 км/ч за 11 с и развить 132 км/ч. Его запас хода составляет 320 км.

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Объем багажника составляет 361 л
Фото: Fiat

Цена FIAT Grande Panda в электрическом исполнении стартует с 25 000 евро. Он доступен в одной версии La Prima с климат-контролем, камерой, парктроником, навигацией, адаптивным круиз-контролем, набором систем безопасности и беспроводной зарядкой для смартфона.

Ранее Фокус рассказывал, что на рынок вышел обновленный электрокроссовер Tesla Model Y.

Также мы писали о первом электроскутере FIAT.