Renault випустить недорогий міський електромобіль за 18 000 євро (фото)

Компактний міський електромобіль Dacia коштуватиме усього 18 000 євро. На розробку бюджетної моделі виділили усього 16 місяців.

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Renault Group працює над бюджетною електричною моделлю. Її розробку підтвердив виданню Autocar СЕО французького концерну Лука де Мео.

Він зазначив, що недорогий електромобіль випустять під брендом Dacia. На розробку моделі виділили усього 16 місяців, тобто її дебют заплановано на літо 2026 року. Вартість автомобіля складе менш, ніж 18 000 євро.

Електрокар збудують на базі нового Renault Twingo Фото: Renault

Електрокар не буде заміною компактному кросоверу Dacia Spring, тим більше, що його нещодавно оновили. Це буде модель іншого сегменту – маленький міський хетчбек А-класу.

В основі нової Dacia лежатимуть агрегати майбутнього електромобіля Renault Twingo 2026. Саме завдяки такій уніфікації та модульній конструкції нової платформи Ampr Small вдалося знизити собівартість автомобіля та скоротити час його розробки.

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Подробиці електричної Dacia поки тримають у секреті. Відомо, що архітектура Ampr Small включає електромотори з надзвичайно низькою енерговитратою – 10 кВт∙год на 100 км. Це дає змогу добитися прийнятного запасу ходу з невеликою батареєю.

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