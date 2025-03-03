Наступник Sandero Stepway: на український ринок виходить доступний кросовер Renault (фото)

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Renault Kardian — новий компактний кросовер В-класу, споріднений із седаном Taliant. Недорога модель оснащена 100-сильним турбомотором.

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В Україні надходить у продаж новий Renault Kardian. Недорогий кросовер стане наступником Renault Sandero Stepway. Подробиці автомобіля розкрили на офіційному сайті Renaul в Україні.

Кросовер Renault Kardian — нова компактна модель В-класу. 4,1-метрове авто ділить платформу із седаном Renault Taliant, який вже вийшов на український ринок і замінив Logan.

Авто оснащене 100-сильним турбомотором Фото: Renault

Новий Renault Kardian 2025 вирізняється агресивним дизайном передньої частини та має високий кліренс. Авто отримало пластиковий обвіс та рейлінги на даху.

Важливо

Новий компактний кросовер Renault показали до презентації (фото)

У салоні в усіх версіях встановлено 8-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника Renault Kardian складає 410 л.

Ціна Renault Kardian в Україні стартує з 722 900 гривень. Базова комплектація Evolution включає діодні фари із датчиком світла, кондиціонер і круїз-контроль.

Усі версії моделі отримали 8-дюймовий тачскрін Фото: Renault

Дорожчий варіант Techno (від 777 300 гривень) отримав 16-дюймові литі диски, безключовий доступ, клімат-контроль, камеру та парктронік.

Кросовер Renault Kardian оснащений 1,0-літровим бензиновим турбомотором на 100 к. с. Можна обрати 5-ступінчасту механічну КПП або варіатор.

До речі, на український ринок виходить і новий Volkswagen Passat B9.

Також Фокус писав, що в Україні з'явиться новий флагман Opel.