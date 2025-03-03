Наступник Sandero Stepway: на український ринок виходить доступний кросовер Renault (фото)
Renault Kardian — новий компактний кросовер В-класу, споріднений із седаном Taliant. Недорога модель оснащена 100-сильним турбомотором.
В Україні надходить у продаж новий Renault Kardian. Недорогий кросовер стане наступником Renault Sandero Stepway. Подробиці автомобіля розкрили на офіційному сайті Renaul в Україні.
Кросовер Renault Kardian — нова компактна модель В-класу. 4,1-метрове авто ділить платформу із седаном Renault Taliant, який вже вийшов на український ринок і замінив Logan.
Новий Renault Kardian 2025 вирізняється агресивним дизайном передньої частини та має високий кліренс. Авто отримало пластиковий обвіс та рейлінги на даху.Важливо
У салоні в усіх версіях встановлено 8-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника Renault Kardian складає 410 л.
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Ціна Renault Kardian в Україні стартує з 722 900 гривень. Базова комплектація Evolution включає діодні фари із датчиком світла, кондиціонер і круїз-контроль.
Дорожчий варіант Techno (від 777 300 гривень) отримав 16-дюймові литі диски, безключовий доступ, клімат-контроль, камеру та парктронік.
Кросовер Renault Kardian оснащений 1,0-літровим бензиновим турбомотором на 100 к. с. Можна обрати 5-ступінчасту механічну КПП або варіатор.
До речі, на український ринок виходить і новий Volkswagen Passat B9.
Також Фокус писав, що в Україні з'явиться новий флагман Opel.
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