В Украине появился стильный преемник Audi A4: подробности и цены (фото)

Новый Audi A5 2025 занял нишу модели A4, которую сняли с производства. Лифтбек стал элегантнее снаружи и современнее внутри.

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На украинский рынок вышел новый Audi A5 третьего поколения. Одно из первых авто сфотографировали в киевском автосалоне марки, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Audi A5 2025 несколько изменил свое позиционирование в линейке марки. Дело в том, что он заменил не только модель предыдущей генерации, но и Audi A4, который был снят с производства. Отныне A5 предлагается в кузовах лифтбек (Limousine) и универсал (Avant), а купе и кабриолет больше не выпускаются.

Лифтбек Audi A5 Limousine подрос до 4,83 м в длину и стал элегантнее на вид. Авто отличается стремительным дизайном с плавными формами кузова и раскосыми фарами.

В салоне можно установить до трех дисплеев Фото: Topcars UA

В салоне всех Audi A5 2025 установлены два дисплея на передней панели, а за доплату доступны отдельный экран для пассажира и проекция на лобовое стекло. Лифтбек стал просторнее обоих предшественников, а объем его багажника вырос до 445-1299 л.

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Конкретно этот Audi A5 оснащен 2,0-литровым 204-сильным турбодизелем и полным приводом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с и развить 242 км/ч.

Модель предлагают в версиях мощностью от 204 до 367 сил Фото: Topcars UA

Кроме того, в на украинском рынке сейчас доступны 2,0-литровый бензиновый вариант на 204 л.с. и заряженный Audi S5 с 3,0-литровым 367-сильным V6 твин-турбо. Цена Audi A5 в Украине стартует с 1 880 837 гривен, а S5 — с 3 089 107 гривен.

Между прочим, недавно в Киеве видели лимитированный 630-сильный универсал Audi стоимостью более 200 000 евро.

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