Новый Audi A6 2025 рассекретили до презентации (фото)

Новый Audi A6 станет элегантнее на вид и современнее внутри. Модель дебютирует в версиях мощностью до 340 сил.

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В интернет попали фото Audi A6 шестого поколения. Премиальную модель Е-класса представят 4 марта. Об этом сообщает сайт The Supercar Blog.

На фото попал универсал Audi A6 Avant

Стоит отметить, что новый Audi A6 2025 не будет иметь ничего общего с представленным в прошлом году электрокаром A6 e-tron. Модели одного класса построены на разных платформах. Бензиновый А6 использует современную архитектуру РРС.

На фото попал универсал Audi A6 Avant. Его дизайн стал элегантнее, чем у предшественника и выполнен в духе младшего брата Audi A5. Линии кузова стали более плавными, а задние крылья расширены. Увеличенная решётка радиатора сочетается с более тонкими диодными фарами, а более узкие фонари соединены диодной полосой.

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Салон Audi A6 2025 тоже рассекретили. На передней панели теперь установлено два (а не три, как у предшественника) дисплея, а руль приплюснут сверху и снизу.

На передней панели установлено два дисплея

Ожидается, что новый Audi A6 дебютирует с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (272 л. с.) и 3,0 л (340 л. с.). Позже линейку дополнят дизельные и плагин-гибридные модификации, а также заряженные Audi S6 и RS6. В модельном ряду будут версии с передним и полным приводом.

Между прочим, недавно в Киеве видели лимитированный Audi RS6 GT, который является самым быстрым в мире универсалом.

Также Фокус рассказывал, что Audi отказалась от флагманского электрокроссовера.