Новий Audi A6 2025 розсекретили до презентації (фото)

Новий Audi A6 стане елегантнішим на вигляд та сучаснішим усередині. Модель дебютує у версіях потужністю до 340 сил.

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В інтернет потрапили фото Audi A6 шостого покоління. Преміальну модель Е-класу представлять 4 березня. Про це повідомляє сайт The Supercar Blog.

На фото потрапив універсал Audi A6 Avant

Варто відзначити, що новий Audi A6 2025 не матиме нічого спільного із представленим торік електрокаром A6 e-tron. Моделі одного класу збудовані на різних платформах. Бензиновий А6 використовує сучасну архітектуру РРС.

На фото потрапив універсал Audi A6 Avant. Його дизайн став елегантнішим, аніж у попередника і виконаний в дусі молодшого брата Audi A5. Лінії кузова стали більш плавними, а задні крила розширені. Збільшена решітка радіатора поєднується з тоншими діодними фарами, а вужчі ліхтарі з’єднані діодною смугою.

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Салон Audi A6 2025 теж розсекретили. На передній панелі тепер встановлено два (а не три, як у попередника) дисплеї, а кермо приплюснуте згори та знизу.

На передній панелі встановлено два дисплеї

Очікується, що новий Audi A6 дебютує із бензиновими турбомоторами об’ємом 2,0 л (272 к. с.) і 3,0 л (340 к. с.). Пізніше лінійку доповнять дизельні та плагін-гібридні модифікації, а також заряджені Audi S6 та RS6. У модельному ряду будуть версії із переднім та повним приводом.

Між іншим, нещодавно в Києві бачили лімітований Audi RS6 GT, який є найшвидшим у світі універсалом.

Також Фокус розповідав, що Audi відмовилася від флагманського електрокросовера.