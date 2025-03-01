В Україні з'явився стильний наступник Audi A4: подробиці та ціни (фото)

Новий Audi A5 2025 зайняв нішу моделі A4, яку зняли з виробництва. Ліфтбек став елегантнішим зовні та сучаснішим усередині.

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На український ринок вийшов новий Audi A5 третього покоління. Одне із перших авто сфотографували в київському автосалоні марки, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новий Audi A5 2025 дещо змінив своє позиціонування в лінійці марки. Річ у тім, що він замінив не лише модель попередньої генерації, але й Audi A4, який зняли із виробництва. Відтепер у A5 пропонують у кузовах ліфтбек (Limousine) і універсал (Avant), а купе і кабріолет більше не випускають.

Ліфтбек Audi A5 Limousine підріс до 4,83 м завдовжки та став елегантнішим на вигляд. Авто вирізняється стрімким дизайном із плавними формами кузова та розкосими фарами.

У салоні можна встановити до трьох дисплеїв Фото: Topcars UA

У салоні всіх Audi A5 2025 встановлено два дисплеї на передній панелі, а за доплату доступні окремий екран для пасажира та проєкція на лобове скло. Ліфтбек став просторішим за обох попередників, а об’єм його багажника зріс до 445-1299 л.

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Конкретно цей Audi A5 оснащений 2,0-літровим 204-сильним турбодизелем та повним приводом. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і розвинути 242 км/год.

Модель пропонують у версіях потужністю від 204 до 367 сил Фото: Topcars UA

Крім того, в на українському ринку наразі доступні 2,0-літровий бензиновий варіант на 204 к. с. та заряджений Audi S5 із 3,0-літровим 367-сильним V6 твін-турбо. Ціна Audi A5 в Україні стартує з 1 880 837 гривень, а S5 — з 3 089 107 гривень.

Між іншим, нещодавно в Києві бачили лімітований 630-сильний універсал Audi вартістю понад 200 000 євро.

Також Фокус розповідав, що на український ринок вийшов новий Volkswagen Pasat B9.