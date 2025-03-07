Самый дешевый в Украине: на рынок вышел электромобиль Citroen за $8500 (фото)

Компактный электромобиль Citroen Ami достигает всего 2,4 м в длину и весит 485 кг. Он способен развить 45 км/ч и проехать 75 км без подзарядки.

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На украинском рынке начали официально продавать новый Citroen Ami 2025. Миниатюрный электрокар стоит от 352 800 гривен, то есть $8500. Об этом сообщается на сайте Citroen в Украине.

Запас хода электрокара составляет 75 км Фото: Citroen

Электромобиль Citroen Ami — самое дешевое новое авто в Украине. Компактное авто с пластиковым кузовом достигает 2,41 м в длину и весит 485 кг. В свое время электрокар побывал на тесте Фокуса, а недавно прошел обновление.

Новый Citroen Ami в Украине предлагают в двухместной пассажирской и одноместной коммерческой модификациях. Базовый вариант модели имеет светодиодные фары, панорамную стеклянную крышу, систему отопления и вентиляции.

Авто получило цифровой щиток приборов Фото: Citroen

Также доступен вариант Citroen Ami Peps за 385 400 гривен с оригинальным декором, ковриками и дополнительными карманами для мелких вещей в салоне.

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Электромобиль оснащен мотором мощностью 8 л. с. (6 кВт) и способен развить 45 км/ч. Диаметр его разворота составляет 7,2 м.

Электрокар доступен в пассажирской и коммерческой версиях Фото: Citroen

Небольшая аккумуляторная батарея емкостью 5,4 кВт∙ч обеспечивает запас хода 75 км, а ее полная зарядка занимает 4 часа.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел новый Volkswagen Passat B9 в кузове универсал.

Также Фокус писал, что в Украине появится новый флагманский кроссовер Opel.