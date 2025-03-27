Citroen представила недорогой электрический фургон-кроссовер за 18 000 евро (фото)

Новый Citroen e-C3 Van имеет багажник на 1,2 кубометра и способен перевозить 494 кг груза. Запас хода электрокара составляет 323 км.

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Линейку Citroen C3 2025 пополнила коммерческая модификация Van. Кросс-хэтчбек превратили в компактный грузовой фургон. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

В фургон превратили электрокар Citroen e-C3 в электромобиль Фото: Citroen

За основу взяли электромобиль Citroen e-C3, который уже доступен и в Украине. Он оснащен 113-сильным мотором и батареей на 44 кВт∙ч. Авто разгоняется до 100 км/ч за 10,4 с и развивает 132 км/ч, а его запас хода достигает 323 км.

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Вместо задних сидений в Citroen e-C3 Van оборудовали грузовой отсек, отделенный от первого ряда перегородкой с решеткой. Его объем составляет 1,2 куб. м, а длина — 1,13 м. Грузоподъемность авто составляет 494 кг.

Комплектация включает кондиционер, подогрев кресел и 10,25-дюймовый тачскрин Фото: Citroen

Внешне новый Citroen e-C3 Van почти ничем не отличается от стандартной пассажирской версии — даже задние окна фургона остались. Дизайн электрокара выдержан во внедорожном стиле — с высоким капотом, пластиковым обвесом и немалым (197 мм) клиренсом.

Грузовой отсек отделен перегородкой с решеткой Фото: Citroen

Электромобиль Citroen e-C3 Van во Франции сейчас стоит от 18 025 евро, с учетом скидок и правительственных субсидий. Комплектация включает кондиционер, 10,25-дюймовый тачскрин, круиз-контроль, подогрев сидений, датчики дождя и света.

Кстати, в линейке Citroen есть более дешевый коммерческий электрокар за $8500. Он доступен в Украине.

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