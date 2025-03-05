Volkswagen выпустил доступный коммерческий электрокар в ретростиле (фото)
Электромобиль Volkswagen ID.Buzz Pure оснащен 170-сильным мотором и имеет запас хода в 335 км. Грузоподъемность фургона составляет 692 кг.
Линейку Volkswagen ID.Buzz 2025 пополнила самая дешевая грузовая модификация Pure. Коммерческий электромобиль вышел на рынок по цене от 42 710 евро. Об автомобиле рассказали на сайте Auto Express.
Новый Volkswagen ID.Buzz Pure удешевили, в первую очередь, за счет силовой установки. Фургон оснащен 170-сильным мотором и меньшей батареей емкостью 59 кВт∙ч.Важно
Запас хода VW ID.Buzz Pure составляет 335 км. К тому же, мощность быстрой зарядки ограничили на 165 кВт. Пополнить заряд батареи на 80% в таком режиме можно примерно за полчаса.
Электромобиль Volkswagen ID.Buzz Pure имеет 3,9-кубовый багажный отсек, а его грузоподъемность составляет 692 кг. Также можно буксировать прицеп массой 1 тонну. Водительская кабина рассчитана на трех человек.
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Новый Volkswagen ID.Buzz Pure сохраняет ретродизайн, однако отличается неокрашенными бамперами и 18-дюймовыми стальными дисками с колпаками. Комплектация фургона небедная — есть диодные фары, климат-контроль, 12,9-дюймовый тачскрин, подогрев кресла водителя, парктроник, система распознавания дорожных знаков.
Кстати, недавно популярный в Украине электромобиль Volkswagen ID.4 стал дешевле Duster.
Также Фокус рассказывал о самом маленьком и дешевом кроссовере Volkswagen.
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