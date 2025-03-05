Volkswagen выпустил доступный коммерческий электрокар в ретростиле (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz Pure оснащен 170-сильным мотором и имеет запас хода в 335 км. Грузоподъемность фургона составляет 692 кг.

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Запас хода фургона составляет 335 км Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.Buzz Pure удешевили, в первую очередь, за счет силовой установки. Фургон оснащен 170-сильным мотором и меньшей батареей емкостью 59 кВт∙ч.

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Запас хода VW ID.Buzz Pure составляет 335 км. К тому же, мощность быстрой зарядки ограничили на 165 кВт. Пополнить заряд батареи на 80% в таком режиме можно примерно за полчаса.

В салоне установлен 12,9-дюймовый тачскрин Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz Pure имеет 3,9-кубовый багажный отсек, а его грузоподъемность составляет 692 кг. Также можно буксировать прицеп массой 1 тонну. Водительская кабина рассчитана на трех человек.

Фургон имеет трехместную кабину и грузовой отсек объемом 3,9 куб. м Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.Buzz Pure сохраняет ретродизайн, однако отличается неокрашенными бамперами и 18-дюймовыми стальными дисками с колпаками. Комплектация фургона небедная — есть диодные фары, климат-контроль, 12,9-дюймовый тачскрин, подогрев кресла водителя, парктроник, система распознавания дорожных знаков.

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