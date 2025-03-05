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Авто

Volkswagen выпустил доступный коммерческий электрокар в ретростиле (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.Buzz Pure получил неокрашенные бамперы

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz Pure оснащен 170-сильным мотором и имеет запас хода в 335 км. Грузоподъемность фургона составляет 692 кг.

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Линейку Volkswagen ID.Buzz 2025 пополнила самая дешевая грузовая модификация Pure. Коммерческий электромобиль вышел на рынок по цене от 42 710 евро. Об автомобиле рассказали на сайте Auto Express.

Volkswagen ID.Buzz, Volkswagen ID.Buzz Pure, новый Volkswagen ID.Buzz, электромобиль Volkswagen, электромобиль Volkswagen, фургон Volkswagen Fullscreen
Запас хода фургона составляет 335 км
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.Buzz Pure удешевили, в первую очередь, за счет силовой установки. Фургон оснащен 170-сильным мотором и меньшей батареей емкостью 59 кВт∙ч.

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Запас хода VW ID.Buzz Pure составляет 335 км. К тому же, мощность быстрой зарядки ограничили на 165 кВт. Пополнить заряд батареи на 80% в таком режиме можно примерно за полчаса.

салон Volkswagen ID.Buzz, Volkswagen ID.Buzz Pure, новый Volkswagen ID.Buzz, электромобиль Volkswagen, электромобиль Volkswagen, фургон Volkswagen Fullscreen
В салоне установлен 12,9-дюймовый тачскрин
Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz Pure имеет 3,9-кубовый багажный отсек, а его грузоподъемность составляет 692 кг. Также можно буксировать прицеп массой 1 тонну. Водительская кабина рассчитана на трех человек.

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Фургон имеет трехместную кабину и грузовой отсек объемом 3,9 куб. м
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.Buzz Pure сохраняет ретродизайн, однако отличается неокрашенными бамперами и 18-дюймовыми стальными дисками с колпаками. Комплектация фургона небедная — есть диодные фары, климат-контроль, 12,9-дюймовый тачскрин, подогрев кресла водителя, парктроник, система распознавания дорожных знаков.

Кстати, недавно популярный в Украине электромобиль Volkswagen ID.4 стал дешевле Duster.

Также Фокус рассказывал о самом маленьком и дешевом кроссовере Volkswagen.

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