Volkswagen випустив доступний комерційний електрокар у ретростилі (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.Buzz Pure оснащений 170-сильним мотором і має запас ходу в 335 км. Вантажопідйомність фургона складає 692 кг.

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Лінійку Volkswagen ID.Buzz 2025 поповнила найдешевша вантажна модифікація Pure. Комерційний електромобіль вийшов на ринок за ціною від 42 710 євро. Про автомобіль розповіли на сайті Auto Express.

Запас ходу фургона становить 335 км Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.Buzz Pure здешевили, передусім, за рахунок силової установки. Фургон оснащений 170-сильним мотором і меншою батареєю ємністю 59 кВт∙год.

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Запас ходу VW ID.Buzz Pure становить 335 км. До того ж, потужність швидкої зарядки обмежили на 165 кВт. Поповнити заряд батареї на 80% в такому режимі можна приблизно за пів години.

У салоні встановлено 12,9-дюймовий тачскрін Фото: Volkswagen

Електромобіль Volkswagen ID.Buzz Pure має 3,9-кубовий багажний відсік, а його вантажопідйомність становить 692 кг. Також можна буксирувати причіп масою 1 тонну. Водійська кабіна розрахована на трьох осіб.

Фургон має тримісну кабіну та вантажний відсік об'ємом 3,9 куб. м Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.Buzz Pure зберігає ретродизайн, проте відрізняється нефарбованими бамперами та 18-дюймовими сталевими дисками з ковпаками. Комплектація фургона небідна – є діодні фари, клімат-контроль, 12,9-дюймовий тачскрін, підігрів крісла водія, парктронік, система розпізнавання дорожніх знаків.

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