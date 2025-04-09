Изменился до неузнаваемости: новый Citroen C5 Aircross заметили на дорогах до премьеры (фото)

Новый Citroen C5 Aircross представят через три недели, однако его удалось сфотографировать до презентации. Кроссовер подрос и претерпел изменения снаружи и внутри.

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Первое фото Citroen C5 Aircross опубликовало словенское издание Finance.

Именно в Словении засветился новый кроссовер Citroen. Автомобиль заметили во время рекламной фотосессии. Официальная презентация модели запланирована на 28 апреля.

Дизайн кроссовера кардинально изменится Фото: Motor.es

Фото Citroen C5 Aircross подтверждает подлинность рассекреченных ранее патентных рендеров модели второго поколения. Изображения дают понять, что авто кардинально изменилось внешне и совсем не похоже на предшественника.

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Зато новый Citroen C5 Aircross очень напоминает прошлогодний предсерийный концепт. На смену плавным линиям кузова пришли грани. Также обращают на себя внимание оригинальные фонари.

Ранее рассекретили и салон Citroen C5 Aircross. Кроссовер получит двухспицевый руль, тоненький цифровой щиток приборов и портретный тачскрин. Авто станет просторнее.

В салоне установят портетный тачскрин Фото: largus.fr

Кроссовер Citroen C5 Aircross построен на современной платформе STLA Medium, как и новые Opel Grandland, Peugeot 3008 и 5008. Именно у них модель позаимствует электрифицированные установки.

В частности, ожидаются 1,2-литровый "мягкий" гибрид на 136 л. с. и 195-сильный плагин-гибрид. Кроме того, в линейке впервые появятся электрические модификации: их мощность составит 210-320 л. с., а запас хода электрокара достигнет 700 км.

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