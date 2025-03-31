Оценили в полмиллиона евро: на аукцион выставили самый дорогой Citroen в истории (фото)

В Италии на аукцион Broad Arrow выставили Citroen ZX 1990 года. За него планируют получить от 475 до 525 тысяч евро.

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Спорткар не имеет ничего общего с серийным Citroen ZX

Высокая цена обусловлена тем, что продавать будут гоночный Citroen ZX Rally Raid. Изготовлено всего несколько таких авто и в свое время они доминировали в гонках.

Citroen ZX Rally Raid четыре раза (в 1991, 1994, 1995 и 1996 годах) побеждали в знаменитом ралли-марафоне "Париж-Дакар", а также пять лет подряд (1993-1997 гг.) выигрывали чемпионат мира.

В салоне установлены спортивные кресла

Конкретно этот спорткар Citroen ZX Rally Raid трижды выступал в ралли "Париж-Дакар", однако не поднимался выше шестого места. Позже он стал экспонатом музея Citroen.

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Раллийная версия не имеет ничего общего с серийным хэтчбеком Citroen Z. Автомобиль является среднемоторным и полноприводным купе, а его кузов изготовлен из композитных материалов. У него увеличен клиренс, усилена подвеска, установлена блокировка дифференциалов и большое антикрыло. В салоне установили спортивные кресла и каркас безопасности.

Авто оснащено 2,5-литровой 320-сильной турбочетверкой

Спорткар Citroen ZX Rally Raid оснащен 2,5-литровой 320-сильной турбочетверкой и 7-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 205 км/ч.

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