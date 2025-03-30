1500 сил и кожа аллигатора: на продажу выставили брутальный латвийский внедорожник (фото)

В США на аукцион Barrett-Jackson выставили латвийский внедорожник Dartz Prombron Black Stallion. За него планируют получить более 500 000 долларов.

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Авто оснащено 1500-сильным V8 Фото: Barrett-Jackson

Небольшая компания Dartz из Риги прославилась своими экстравагантными представительскими внедорожниками. Это ультраэксклюзивный штучный товар с оригинальным дизайном и роскошным интерьером. Стоимость таких авто может превышать миллион долларов.

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Этот Dartz Prombron Black Stallion построили для голливудского фильма. В основе внедорожника лежит Hummer H2 2003 года, однако по нему этого не скажешь. Автомобиль отличается брутальным рубленым дизайном, а кузовные панели изготовлены из карбона. У него высокий капот, широкая решетка радиатора и тоненькие диодные фары.

В отделке салона использована кожа аллигатора Фото: Barrett-Jackson

В отделке салона Dartz Prombron Black Stallion использовали пять различных типов кожи и среди них — кожа аллигатора. Также установлены необычный руль с деревянными вставками и мощная аудиосистема.

В основе авто лежит Hummer H2 Фото: Barrett-Jackson

6,0-литровый V8 Hummer H2 дополнили турбонаддувом, что увеличило его мощность до 1500 сил. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая КПП.

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