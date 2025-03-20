С броней и тепловизором: выпущен самый экстремальный Toyota Land Cruiser Prado (фото)

Toyota Land Cruiser Prado получил бронекапсулу салона, пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся проколов. За доплату доступны тепловизор и система фильтрации салона.

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Новый Toyota Land Cruiser Prado 250 получил экстремальную бронированную модификацию. Ее создала канадская компания Inkas Armored. На ее сайте раскрыли подробности авто.

Внедорожник бронировали по стандарту BR6+ Фото: INKAS

Inkas Armored специализируется на бронированных авто. В линейке фирмы — немало моделей, среди которых есть даже 800-сильный Mercedes G-Class Brabus.

Toyota Land Cruiser Prado бронировали по стандарту BR6+, то есть выдерживает обстрел из автоматического оружия калибром 7,62 мм и взрыв гранаты под днищем. В салоне внедорожника установили бронированную капсулу. Конечно же, появились пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся проколов.

Внутри установили бронекапсулу Фото: INKAS

За доплату предлагают дополнительную защиту моторного отсека, систему автоматического пожаротушения, тепловизор, систему фильтрации воздуха и эвакуационный люк в крыше.

Важно

Большие перемены: обзор нового Toyota Land Cruiser Prado

Бронированный Toyota Land Cruiser Prado предлагают только с мощной гибридной установкой на 326 сил, поскольку только она может справиться с тяжелым бронированным авто.

Салон внедорожника не претерпел изменений Фото: INKAS

Также усилили подвеску внедорожника. Внешне и внутри бронированный Toyota Prado почти не отличается от стандартной модели.

Между прочим, недавно в Украине обнаружили Toyota Land Cruiser 100 2006 года в новом состоянии.

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