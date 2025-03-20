С броней и тепловизором: выпущен самый экстремальный Toyota Land Cruiser Prado (фото)
Toyota Land Cruiser Prado получил бронекапсулу салона, пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся проколов. За доплату доступны тепловизор и система фильтрации салона.
Новый Toyota Land Cruiser Prado 250 получил экстремальную бронированную модификацию. Ее создала канадская компания Inkas Armored. На ее сайте раскрыли подробности авто.
Inkas Armored специализируется на бронированных авто. В линейке фирмы — немало моделей, среди которых есть даже 800-сильный Mercedes G-Class Brabus.
Toyota Land Cruiser Prado бронировали по стандарту BR6+, то есть выдерживает обстрел из автоматического оружия калибром 7,62 мм и взрыв гранаты под днищем. В салоне внедорожника установили бронированную капсулу. Конечно же, появились пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся проколов.
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За доплату предлагают дополнительную защиту моторного отсека, систему автоматического пожаротушения, тепловизор, систему фильтрации воздуха и эвакуационный люк в крыше.Важно
Бронированный Toyota Land Cruiser Prado предлагают только с мощной гибридной установкой на 326 сил, поскольку только она может справиться с тяжелым бронированным авто.
Также усилили подвеску внедорожника. Внешне и внутри бронированный Toyota Prado почти не отличается от стандартной модели.
Между прочим, недавно в Украине обнаружили Toyota Land Cruiser 100 2006 года в новом состоянии.
Также Фокус рассказывал о самой мощной и быстрой Toyotaза 142 800 евро.
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