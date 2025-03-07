Звезда 2000-х: в Украине обнаружили 19-летний Toyota Land Cruiser в новом состоянии (фото)

Toyota Land Cruiser 100 очень аккуратно эксплуатировали и он прекрасно сохранился. Внедорожник оснащен 4,7-литровым 231-сильным V8.

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В Украине найден идеально сохранившийся Toyota Land Cruiser 2006 года. Культовый рамный внедорожник выглядит как новый. О нем рассказал блогер Roma Urraco, который ищет подобные капсулы времени.

За почти два десятилетия Toyota Land Cruiser 100 проехал всего 92 тыс. км. Автомобиль привезли неофициально из США и все это время у него был один владелец, который заботился о внедорожнике и хранил его в гараже. Между прочим, недавно в Украине обнаружили капсулу времени Toyota Hilux этого же периода.

Салон внедорожника отделан кожей Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco

Кузов и кожаный салон Toyota Land Cruiser 100 в отличном состоянии. Внедорожник имеет климат-контроль, электропакет и даже центральный дисплей, который был редкостью для начала 2000-х.

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Под капотом Toyota Land Cruiser установлен 4,7-литровый бензиновый V8 мощностью 231 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.

Внедорожник оснащен 4,7-литровым 231-сильным V8 Фото: Roma Urraco

Внедорожник Toyota Land Cruiser 100 выпускали с 1998 по 2007 год и предлагали в бензиновых и дизельных версиях мощностью от 131 до 245 сил. Рамная модель прославилась надежностью, хорошей проходимостью и комфортабельной подвеской.

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