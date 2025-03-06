Раритет из 80-х: обнаружен уникальный украинский спорткар "Торнадо" (фото)
Спорткар "Торнадо" существует в единственном экземпляре. В свое время самодельный автомобиль участвовал в гонках на киевском автодроме "Чайка".
В Украине обнаружили малоизвестный спортивный автомобиль "Торнадо" 80-х годов. После реставрации он станет экспонатом музея "Машины времени" в Днепре. Об этом пишет сайт "ТопЖир".
Сейчас в автомузее восстанавливают уникальный спорткар. Он пополнит экспозицию редких самодельных и опытных авто, в которой, в частности, есть и ЗАЗ "Перспектива" — переднеприводный предшественник "Таврии".Важно
По предварительным оценкам, реставрация займет примерно полгода. Ее усложняет тот факт, что информации об украинском спорткаре "Торнадо" чрезвычайно мало. Сейчас в музее ищут архивные фото автомобиля и контакты родственников его создателя.
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Как сообщил в Facebook руководитель музея Михаил Прудников, удалось установить, что автомобиль создан в 80-х годах инженером Игорем. Пеликом и даже участвовал в гонках на киевском автодроме "Чайка".
В основе авто лежит трубчатая рама, а кузовные панели изготовлены из стеклопластика. Своим клиновидным дизайном "Торнадо" напоминает европейские спорткары 70-х и 80-х годов вроде Lancia Stratos или Matra Bagheera.
Самодельный автомобиль имеет заднемоторную компоновку. Двигатель для "Торнадо" позаимствовали у "Запорожца".
Кстати, недавно в Ивано-Франковске обнаружили очень редкое украинское купе "Акула".
Также Фокус писал о раритетном 33-летнем мотоцикле "Днепр" в новом состоянии.
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