Раритет із 80-х: виявлено унікальний український спорткар "Торнадо" (фото)

Спорткар "Торнадо" існує в єдиному екземплярі. Свого часу саморобний автомобіль брав участь у перегонах на київському автодромі "Чайка".

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В Україні виявили маловідомий спортивний автомобіль "Торнадо" 80-х років. Після реставрації він стане експонатом музею "Машини часу" в Дніпрі. Про це пише сайт "ТопЖир".

Авто вирізняється клиновидним дизайном Фото: Михайло Прудніков

Наразі в автомузеї відновлюють унікальний спорткар. Він поповнить експозицію рідкісних саморобних і дослідних авто, у якій, зокрема, є і ЗАЗ "Перспектива" — передньопривідний попередник "Таврії".

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За попередніми оцінками, реставрація займе приблизно пів року. Її ускладнює той факт, що інформації про український спорткар "Торнадо" надзвичайно мало. Наразі в музеї шукають архівні фото автомобіля та контакти родичів його творця.

"Торнадо" брав участь у перегонах Фото: Михайло Прудніков

Як повідомив у Facebook керівник музею Михайло Прудніков, вдалося встановити, що автомобіль створений у 80-х роках інженером Ігорем. Пеліком і навіть брав участь у перегонах на київському автодромі "Чайка".

В основі авто лежить трубчаста рама, а кузовні панелі виготовлені зі склопластику. Своїм клиновидним дизайном "Торнадо" нагадує європейські спорткари 70-х і 80-х років на кшталт Lancia Stratos чи Matra Bagheera.

Кузов авто виготовлено зі склопластику Фото: Михайло Прудніков

Саморобний автомобіль має задньомоторну компоновку. Двигун для "Торнадо" запозичили в "Запорожця".

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