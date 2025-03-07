Зірка 2000-х: в Україні виявили 19-річний Toyota Land Cruiser у новому стані (фото)

Toyota Land Cruiser 100 дуже акуратно експлуатували і він чудово зберігся. Позашляховик оснащений 4,7-літровим 231-сильним V8.

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В Україні знайдено ідеально збережений Toyota Land Cruiser 2006 року. Культовий рамний позашляховик виглядає як новий. Про нього розповів блогер Roma Urraco, який шукає подібні капсули часу.

За майже два десятиліття Toyota Land Cruiser 100 проїхав лише 92 тис. км. Автомобіль привезли неофіційно зі США і весь цей час у нього був один власник, який дбав про позашляховик та зберігав його у гаражі. Між іншим, нещодавно в Україні виявили капсулу часу Toyota Hilux цього ж періоду.

Салон позашляховика оздоблено шкірою Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco

Кузов і шкіряний салон Toyota Land Cruiser 100 в чудовому стані. Позашляховик має клімат-контроль, електропакет та навіть центральний дисплей, який був рідкістю для початку 2000-х.

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Під капотом Toyota Land Cruiser встановлено 4,7-літровий бензиновий V8 потужністю 231 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста автоматична КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею.

Позашляховик оснащений 4,7-літровим 231-сильним V8 Фото: Roma Urraco

Позашляховик Toyota Land Cruiser 100 випускали з 1998 по 2007 рік та пропонували в бензинових і дизельних версіях потужністю від 131 до 245 сил. Рамна модель прославилася надійністю, гарною прохідністю та комфортабельною підвіскою.

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