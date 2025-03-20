Із бронею та тепловізором: випущено найекстремальніший Toyota Land Cruiser Prado (фото)

Toyota Land Cruiser Prado отримав бронекапсулу салону, куленепробивне скло та шини, які не бояться проколів. За доплату доступні тепловізор і система фільтрації салону.

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Новий Toyota Land Cruiser Prado 250 отримав екстремальну броньовану модифікацію. Її створила канадська компанія Inkas Armored. На її сайті розкрили подробиці авто.

Позашляховик бронювали за стандартом BR6+ Фото: INKAS

Inkas Armored спеціалізується на броньованих авто. У лінійці фірми – чимало моделей, серед яких є навіть 800-сильний Mercedes G-Class Brabus.

Toyota Land Cruiser Prado бронювали за стандартом BR6+, тобто витримує обстріл із автоматичної зброї калібром 7,62 мм та вибух гранати під днищем. У салоні позашляховика встановили броньовану капсулу. Звісно ж, з’явилися куленепробивне скло та шини, які не бояться проколів.

Усередині встановили бронекапсулу Фото: INKAS

За доплату пропонують додатковий захист моторного відсіку, систему автоматичного пожежогасіння, тепловізор, систему фільтрації повітря та евакуаційний люк у даху.

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Великі зміни: огляд нового Toyota Land Cruiser Prado

Броньований Toyota Land Cruiser Prado пропонують лише з найпотужнішою гібридною установкою на 326 сил, оскільки лише вона може справитися із важким броньованим авто.

Салон позашляховика не зазнав змін Фото: INKAS

Також посилили підвіску позашляховика. Зовні та всередині броньований Toyota Prado майже не відрізняється від стандартної моделі.

Між іншим, нещодавно в Україні виявили Toyota Land Cruiser 100 2006 року в новому стані.

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