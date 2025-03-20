Із бронею та тепловізором: випущено найекстремальніший Toyota Land Cruiser Prado (фото)
Toyota Land Cruiser Prado отримав бронекапсулу салону, куленепробивне скло та шини, які не бояться проколів. За доплату доступні тепловізор і система фільтрації салону.
Новий Toyota Land Cruiser Prado 250 отримав екстремальну броньовану модифікацію. Її створила канадська компанія Inkas Armored. На її сайті розкрили подробиці авто.
Inkas Armored спеціалізується на броньованих авто. У лінійці фірми – чимало моделей, серед яких є навіть 800-сильний Mercedes G-Class Brabus.
Toyota Land Cruiser Prado бронювали за стандартом BR6+, тобто витримує обстріл із автоматичної зброї калібром 7,62 мм та вибух гранати під днищем. У салоні позашляховика встановили броньовану капсулу. Звісно ж, з’явилися куленепробивне скло та шини, які не бояться проколів.
За доплату пропонують додатковий захист моторного відсіку, систему автоматичного пожежогасіння, тепловізор, систему фільтрації повітря та евакуаційний люк у даху.
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Броньований Toyota Land Cruiser Prado пропонують лише з найпотужнішою гібридною установкою на 326 сил, оскільки лише вона може справитися із важким броньованим авто.
Також посилили підвіску позашляховика. Зовні та всередині броньований Toyota Prado майже не відрізняється від стандартної моделі.
Між іншим, нещодавно в Україні виявили Toyota Land Cruiser 100 2006 року в новому стані.
Також Фокус розповідав про найпотужнішу і найшвидшу Toyota за 142 800 євро.
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