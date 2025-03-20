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Дорожча за Porsche 911: на ринок виходить найшвидша Toyota (фото)

Toyota Supra A90 Final Edition, Toyota Supra, нова Toyota Supra, спорткар Toyota
Фото: Toyota | Toyota Supra A90 Final Edition — потужна прощальна версія моделі

Нова Toyota Supra A90 Final Edition оснащена 435-сильною турбошісткою BMW. Усього виготовлять лише 300 таких купе фінальної серії.

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У Європі стартують продажі купе Toyota Supra A90 у виконанні Final Edition. Лімітовану прощальну версію знаменитого спорткара оцінили в 142 800 євро, тобто вона дорожча за Porsche 911 Carrera. Про авто розповіли на офіційному сайті Toyota.

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Купе отримала обвіс та антикрило
Фото: Toyota

Нова Toyota Supra A90 Final Edition буде випущена невеликою серією з 300 автомобілів. Їх продаватимуть тільки в Європі та Японії. Після цього Supra знімуть із виробництва.

Спорткар Toyota оснастили доопрацьованою 3,0-літровою турбошісткою BMW, віддачу якої збільшили до 435 к. с. та 570 Н∙м. Модель пропонуватимуть виключно з 6-ступінчастою механічною КПП.

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Купе Toyota Supra A90 Final Edition здатне розігнатися до 100 км/год приблизно за 4 с і розвинути 270 км/год. Це найпотужніша і найшвидша Toyota в історії. Крім того, спорткар отримав вихлоп Akrapovič, регульовані амортизатори KW та гальма Brembo.

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У салоні встановили спортивні крісла
Фото: Toyota

Зовні нова Toyota Supra A90 Final Edition відрізняється карбоновим обвісом, антикрилом і особливими колісними дисками. У салоні встановлено спортивні сидіння Recaro з вуглеволокна та каркас безпеки, а в оздобленні переважає алькантара.

До речі, з виробництва знімають ще один знаменитий японський спорткар — купе Nissan GT-R.

Також Фокус писав, що Toyota невдовзі відродить купе Celica.

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