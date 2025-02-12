Легенда повертається: Toyota відродить знаменитий спорткар (фото)

Купе Toyota Celica розробляють у спортивному підрозділі Gazoo Racing. Спорткар отримає новітній 400-сильний турбомотор.

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Розкрито перші подробиці нової Toyota Celica. Відроджене купе повернеться на ринок у 2028 році. Про це повідомляє сайт Motor1.

Інформація про новий спорткар Toyota Celica циркулювала останні кілька років, а минулої осені розробку купе підтвердив виконавчий віце-президент Toyota Юкі Накаджима. Крім того, про це зазначили в короткому аніме, знятому для Toyota.

Toyota Celica припинили випускати в 2006 році Фото: Toyota

Тепер же стало відомо, що Toyota продовжила авторські права на торгову марку Celica в Японії, Європі та США, а в Бразилії зареєструвала назву GR Celica.

Абревіатура GR вказує на те, що купе Toyota Celica розроблятиме спортивний підрозділ Gazoo Racing. За попередньою інформацією, авто отримає 2,0-літрову бензинову четвірку нового покоління Toyota G20E, яку розробляють спільно з Mazda і нещодавно презентували.

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Цей двигун із покращеною термоефективністю та збільшеним коефіцієнтом корисної дії. Його віддача становить приблизно 400 к. с. і 500 Н∙м. Також не виключено, що турбомотор доповнять гібридною установкою. Примітно, що цю четвірку готують і для наступного покоління Toyota Supra.

Двигун Toyota Celica вже презентували Фото: Toyota

Нагадаємо, що спорткар Toyota Celica випускали з 1970 по 2006 рік і всього створили сім поколінь модель. Доступне купе відзначилося в ралі – виграло чотири чемпіонські титули в особистому заліку і два – в кубку конструкторів.

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