Легенда возвращается: Toyota возродит знаменитый спорткар (фото)
Купе Toyota Celica разрабатывают в спортивном подразделении Gazoo Racing. Спорткар получит новейший 400-сильный турбомотор.
Раскрыты первые подробности новой Toyota Celica. Возрожденное купе вернется на рынок в 2028 году. Об этом сообщает сайт Motor1.
Информация о новом спорткаре Toyota Celica циркулировала последние несколько лет, а прошлой осенью разработку купе подтвердил исполнительный вице-президент Toyota Юки Накаджима. Кроме того, об этом отметили в коротком аниме, снятом для Toyota.
Теперь же стало известно, что Toyota продлила авторские права на торговую марку Celica в Японии, Европе и США, а в Бразилии зарегистрировала название GR Celica.
Аббревиатура GR указывает на то, что купе Toyota Celica будет разрабатывать спортивное подразделение Gazoo Racing. По предварительной информации, авто получит 2,0-литровую бензиновую четверку нового поколения Toyota G20E, которую разрабатывают совместно с Mazda и недавно презентовали.
Этот двигатель с улучшенной термоэффективностью и увеличенным коэффициентом полезного действия. Его отдача составляет примерно 400 л.с. и 500 Н∙м. Также не исключено, что турбомотор дополнят гибридной установкой. Примечательно, что эту четверку готовят и для следующего поколения Toyota Supra.
Напомним, что спорткар Toyota Celica выпускали с 1970 по 2006 год и всего создали семь поколений модель. Доступное купе отличилось в ралли — выиграло четыре чемпионских титула в личном зачете и два — в кубке конструкторов.
Кстати, недавно показали изображения Toyota RAV4 нового поколения.
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