Виразний дизайн і 400 сил: розкрито подробиці нової Toyota Corolla 2026 (фото)
Toyota Corolla кардинально зміниться зовні та стане сучаснішою і просторішою всередині. Модель запропонують у бензинових та гібридних версіях потужністю до 400 сил.
Нова Toyota Corolla тринадцятого покоління дебютує в 2026 році — до 60-річчя моделі. Масове авто зазнає суттєвих змін. Про це стало відомо японському виданню Best Car.
У лінійці Toyota Corolla 2026 залишаться седан, хетчбек та універсал. Дизайн виконають у фірмовому стилі марки, тобто авто нагадуватиме нові Toyota Camry та Prius завдяки вузьким фарам та вираженому "носу".
У салоні Toyota Corolla встановлять нову цифрову панель приладів та великий 12,3-дюймовий тачскрін. Мультимедійну систему доповнять штучним інтелектом. Авто стане просторішим, а його багажник збільшать.
Великі зміни очікуються під капотом, адже нова Toyota Corolla отримає бензинові чотирициліндрові двигуни наступного покоління із покращеною термальною ефективністю та збільшеним ККД.
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Базова модель буде оснащена 1,5-літровим мотором, який розвиватиме 128 к. с. в атмосферному виконанні та 177 к. с. – із турбонаддувом. Цей же двигун встановлять на гібридну та плагін-гібридну версії Toyota Corolla 2026.
Заряджена Toyota GR Corolla отримає 2,0-літрову турбочетвірку, яка розвиватиме приблизно 400 сил. А от електромобіль Toyota Corolla не планується.
Нагадаємо, що саме Toyota Corolla — наймасовіше авто всіх часів. Із 1966 року виготовили понад 53 мільйони цих авто.
Також Фокус писав про відроджене купе Toyota Celica, яке представлять у найближчі роки.
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