Выразительный дизайн и 400 сил: раскрыты подробности новой Toyota Corolla 2026 (фото)

Toyota Corolla кардинально изменится внешне и станет более современной и просторной внутри. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 400 сил.

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Новая Toyota Corolla тринадцатого поколения дебютирует в 2026 году — к 60-летию модели. Массовое авто претерпит существенные изменения. Об этом стало известно японскому изданию Best Car.

В линейке Toyota Corolla 2026 останутся седан, хэтчбек и универсал. Дизайн выполнят в фирменном стиле марки, то есть авто будет напоминать новые Toyota Camry и Prius благодаря узким фарам и выраженному "носу".

Toyota Corolla получит бензиновые двигатели нового поколения Фото: Toyota

В салоне Toyota Corolla установят новую цифровую панель приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин. Мультимедийную систему дополнят искусственным интеллектом. Авто станет просторнее, а его багажник увеличат.

Большие изменения ожидаются под капотом, ведь новая Toyota Corolla получит бензиновые четырехцилиндровые двигатели следующего поколения с улучшенной термальной эффективностью и увеличенным КПД.

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Базовая модель будет оснащена 1,5-литровым мотором, который будет развивать 128 л. с. в атмосферном исполнении и 177 л. с. — с турбонаддувом. Этот же двигатель установят на гибридную и плагин-гибридную версии Toyota Corolla 2026.

Заряженная Toyota GR Corolla получит 2,0-литровую турбочетверку, которая будет развивать примерно 400 сил. А вот электромобиль Toyota Corolla не планируется.

Напомним, что именно Toyota Corolla — самое массовое авто всех времен. С 1966 года изготовили более 53 миллионов этих авто.

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