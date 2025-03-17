Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Выразительный дизайн и 400 сил: раскрыты подробности новой Toyota Corolla 2026 (фото)

Toyota Corolla 2026, Toyota Corolla, новая Toyota Corolla
Фото: BestCarWeb | Новая Toyota Corolla кардинально изменится внешне

Toyota Corolla кардинально изменится внешне и станет более современной и просторной внутри. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 400 сил.

Related video

Новая Toyota Corolla тринадцатого поколения дебютирует в 2026 году — к 60-летию модели. Массовое авто претерпит существенные изменения. Об этом стало известно японскому изданию Best Car.

В линейке Toyota Corolla 2026 останутся седан, хэтчбек и универсал. Дизайн выполнят в фирменном стиле марки, то есть авто будет напоминать новые Toyota Camry и Prius благодаря узким фарам и выраженному "носу".

мотор тойота 1,5 Fullscreen
Toyota Corolla получит бензиновые двигатели нового поколения
Фото: Toyota

В салоне Toyota Corolla установят новую цифровую панель приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин. Мультимедийную систему дополнят искусственным интеллектом. Авто станет просторнее, а его багажник увеличат.

Читать также

Женщина нашла сумку в парке и не поверила своим глазам, заглянув внутрь (фото)

"Переобулся" за секунду: росСМИ показали жителей Суджи, которые "жалуются" на ВСУ (видео)

Ученые нашли источник слабых костей: им оказался распространенный процесс в нашем теле

Один из крупнейших украинских аэропортов может заработать уже через несколько недель: что известно

Большие изменения ожидаются под капотом, ведь новая Toyota Corolla получит бензиновые четырехцилиндровые двигатели следующего поколения с улучшенной термальной эффективностью и увеличенным КПД.

Важно
В Японии выпустили на рынок оригинальный гибрид Toyota Corolla и классического Bentley (фото)
В Японии выпустили на рынок оригинальный гибрид Toyota Corolla и классического Bentley (фото)

Базовая модель будет оснащена 1,5-литровым мотором, который будет развивать 128 л. с. в атмосферном исполнении и 177 л. с. — с турбонаддувом. Этот же двигатель установят на гибридную и плагин-гибридную версии Toyota Corolla 2026.

Заряженная Toyota GR Corolla получит 2,0-литровую турбочетверку, которая будет развивать примерно 400 сил. А вот электромобиль Toyota Corolla не планируется.

Напомним, что именно Toyota Corolla — самое массовое авто всех времен. С 1966 года изготовили более 53 миллионов этих авто.

Также Фокус писал о возрожденном купе Toyota Celica, которое представят в ближайшие годы.

Читать также

В Киеве заметили редкий заряженный Porsche 80-х (фото)

В Украине создали оригинальный электрический кабриолет в ретро-стиле за $5000 (видео)

Гость из 90-х: обнаружен 34-летний Volkswagen Passat B3 с пробегом 1270 км (видео)

Старый универсал Mercedes W124 ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена" (фото)