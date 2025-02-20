В Японии выпустили на рынок оригинальный гибрид Toyota Corolla и классического Bentley (фото)

Новая Mitsuoka Ryugi Wagon Adventure напоминает старые Bentley 60-х, однако на самом деле построена на базе Toyota Corolla. Универсал предлагают в бензиновой и гибридной модификациях.

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В линейке Toyota Corolla 2025 появилась нестандартная ретроверсия Ryugi Wagon Adventure. Универсал поступает в продажу по цене от 4 389 000 иен ($29 200). Об этом сообщается на сайте японской компании Mitsuoka Motor.

Необычная модель поступила в производство Фото: Mitsuoka

Именно эта фирма выполнила тюнинг Toyota Corolla. Mitsuoka прославилась своими авто в ретростиле на базе современных моделей — таких, как Toyota RAV4.

Новая Mitsuoka Ryugi Wagon Adventure создана на базе Toyota Corolla Fielder E160, однако совсем не похожа на модель-донор, а напоминает классический Bentley S2 60-х годов.

Авто напоминает Bentley S2 60-х годов Фото: Mitsuoka

Универсал Toyota Corolla получил фирменную решетку радиатора Bentley, круглые фары и узкие фонари. К тому же, появились хромированные бамперы, выраженные крылья и новый капот. Также предлагаются особые варианты окраски и старинные 15-дюймовые диски.

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Салон Toyota Corolla изменился меньше — все свелось к новой отделке. Комплектация Mitsuoka Ryugi Wagon Adventure включает бесключевой доступ, климат-контроль, парктроник и навигацию с тачскрином, а за доплату предлагают багажник на крышу.

В салоне изменили отделку Фото: Mitsuoka

Силовые агрегаты Toyota Corolla Fielder E160 остались без изменений. Mitsuoka Ryugi Wagon Adventure предлагают с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 сил и 99-сильной гибридной установкой. Можно выбрать 5-ступенчатую КПП или вариатор, передний или полный привод.

Подобный ретротюнинг популярен в Японии. Недавно там скрестили дешевый кроссовер Honda и классический Jeep Cherokee.

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