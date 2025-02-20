У Японії випустили на ринок оригінальний гібрид Toyota Corolla і класичного Bentley (фото)

Нова Mitsuoka Ryugi Wagon Adventure нагадує старі Bentley 60-х, проте насправді збудована на базі Toyota Corolla. Універсал пропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.

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У лінійці Toyota Corolla 2025 з’явилася нестандартна ретроверсія Ryugi Wagon Adventure. Універсал надходить у продаж за ціною від 4 389 000 єн ($29 200). Про це повідомляється на сайті японської компанії Mitsuoka Motor.

Незвична модель надійшла у виробництво Фото: Mitsuoka

Саме ця фірма виконала тюнінг Toyota Corolla. Mitsuoka прославилася своїми авто в ретростилі на базі сучасних моделей – таких, як Toyota RAV4.

Нова Mitsuoka Ryugi Wagon Adventure створена на базі Toyota Corolla Fielder E160, проте зовсім не схожа на модель-донор, а нагадує класичний Bentley S2 60-х років.

Авто нагадує Bentley S2 60-х років Фото: Mitsuoka

Універсал Toyota Corolla отримав фірмову решітку радіатора Bentley, круглі фари та вузькі ліхтарі. До того ж, з’явилися хромовані бампери, виражені крила і новий капот. Також пропонують особливі варіанти забарвлення та старовинні 15-дюймові диски.

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Салон Toyota Corolla змінився менше – усе звелося до нового оздоблення. Комплектація Mitsuoka Ryugi Wagon Adventure включає безключовий доступ, клімат-контроль, парктронік і навігацію з тачскріном, а за доплату пропонують багажник на дах.

У салоні змінили оздоблення Фото: Mitsuoka

Силові агрегати Toyota Corolla Fielder E160 залишилися без змін. Mitsuoka Ryugi Wagon Adventure пропонують із 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 110 сил та 99-сильною гібридною установкою. Можна обрати 5-ступінчасту КПП чи варіатор, передній або повний привід.

Подібний ретротюнінг популярний у Японії. Нещодавно там схрестили дешевий кросовер Honda та класичний Jeep Cherokee.

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