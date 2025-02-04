Презентовано незвичний електромобіль Citroen у ретростилі за 13 000 євро (відео)

Електрокар Citroen Ami зробили схожим на фургон Type H 1947 року. Його боковини стали гофрованими, а спереду з'явився великий логотип марки.

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Мініатюрний електромобіль Citroen Ami отримав оригінальну модифікацію в ретростилі. Бюджетне авто презентують 5 лютого на виставці Retromobile в у Парижі. Про це повідомляється на сайті компанії Caselani.

Саме ця італійська компанія виконала оригінальний тюнінг Citroen Ami. Вона спеціалізується на створенні ретроверсій сучасних авто — раніше в Caselani вже доопрацювали Citroen Belingo. Проєкт назвали Type-Ami і його схвалили в Citroen.

Боковини авто стали гофрованими

Маленький електромобіль зробили схожим на Citroen Type H 1947 року. Передня частина Type-Ami з великим лого Citroen імітує решітку радіатора, а круглі фари стали більшими. Крім того, авто вирізняється випуклими колісними арками та гофрованими боковинами.

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Силова установка Citroen Ami залишилася без змін. Електрокар оснащений 8-сильним мотором і батареєю на 5,5 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 45 км/год і проїхати 75 км без підзарядки. У низці країн ЄС для керування ним не потрібні водійські права.

Електрокар коштує 13 000 євро

Готовий Type-Ami продаватимуть за 13 000 євро. Ті, хто уже має електромобіль Citroen Ami, зможуть придбати за 5000 євро набір кузовних панелей та переобладнати авто самотужки.

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