Із двома двигунами: перший кросовер Citroen продають за ціною Porsche Cayenne (фото)

Citroen 2CV Sahara — оригінальний позашляховий варіант моделі з повним приводом та двома моторами. Виготовлено лише 693 таких авто, а до нашого часу їх збереглося лише 30.

Related video

У Франції на аукціон Artcurial виставили незвичний Citroen 2CV 1964 року. За непримітне бюджетне авто планують отримати від 80 000 до 120 000 євро — як за новий Porsche Cayenne. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Citroen 2CV Sahara має збільшений кліренс Фото: Artcurial

Висока ціна Citroen 2CV обумовлена тим, що з молотка піде надзвичайно рідкісна версія Sahara. Це нестандартний позашляховий варіант моделі, випущений лімітованою серією з 693 авто. По суті, це перший кросовер Citroen, який поєднував риси позашляховика і легкового авто.

Автомобіль пройшов реставрацію Фото: Artcurial

"Фішка" Citroen 2CV Sahara – його силова установка. Позашляховик оснащений двома 425-кубовими 12-сильними моторами: вони розташовані спереду та ззаду і кожен обертає свою пару коліс.

Важливо

Авангард із 30-х: найнезвичніше французьке авто продають за $2,5 мільйона (фото)

За потреби задній двигун можна відімкнути. Максимальна швидкість Citroen 2CV Sahara становить 64 км/год з одним мотором і 105 км/год – з двома. Від стандартної моделі позашляховик відрізняється дизайном задніх крил і бамперів, збільшеним кліренсом, захистом днища та запасним колесом на капоті.

Передній двигун Citroen 2CV Sahara Фото: Artcurial Задній мотор розмістили в багажнику Фото: Artcurial

До наших днів збереглося лише три десятки Citroen 2CV Sahara. Конкретно це авто використовувалося Цивільною гвардією Іспанії, а 1983 року потрапило до Великої Британії. У 2009-2010 роках воно пройшло реставрацію.

Між іншим, на цьому ж автосалоні продаватимуть і унікальну сухопутну яхту, яка належала творцю купальника бікіні.

Також Фокус писав, що новий Chevrolet Corvette 2025 пішов із молотка за $3,7 мільйона.