С двумя двигателями: первый кроссовер Citroen продают по цене Porsche Cayenne (фото)

Citroen 2CV Sahara — оригинальный внедорожный вариант модели с полным приводом и двумя моторами. Изготовлено всего 693 таких авто, а до нашего времени их сохранилось всего 30.

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Citroen 2CV Sahara имеет увеличенный клиренс Фото: Artcurial

Высокая цена Citroen 2CV обусловлена тем, что с молотка уйдет чрезвычайно редкая версия Sahara. Это нестандартный внедорожный вариант модели, выпущенный лимитированной серией из 693 авто. По сути, это первый кроссовер Citroen, который совмещал черты внедорожника и легкового авто.

Автомобиль прошел реставрацию Фото: Artcurial

"Фишка" Citroen 2CV Sahara — его силовая установка. Внедорожник оснащен двумя 425-кубовыми 12-сильными моторами: они расположены спереди и сзади и каждый вращает свою пару колес.

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При необходимости задний двигатель можно отключить. Максимальная скорость Citroen 2CV Sahara составляет 64 км/ч с одним мотором и 105 км/ч — с двумя. От стандартной модели внедорожник отличается дизайном задних крыльев и бамперов, увеличенным клиренсом, защитой днища и запасным колесом на капоте.

Передний двигатель Citroen 2CV Sahara передний двигатель Фото: Artcurial Задний мотор разместили в багажнике Фото: Artcurial

До наших дней сохранилось всего три десятка Citroen 2CV Sahara. Конкретно это авто использовалось Гражданской гвардией Испании, а в 1983 году попало в Великобританию. В 2009-2010 годах оно прошло реставрацию.

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