От создателя бикини: на аукцион выставили уникальную сухопутную яхту (фото)

Кузовное ателье Chapron превратило Packard Super Eight в сухопутную яхту. Автомобиль существует в одном-единственном экземпляре.

Related video

Во Франции на аукцион Artcurial выставили необычный Packard 1937 года. Роскошное авто, превращенное в сухопутную яхту, оценили в 250-350 тыс. евро. О нем рассказали на сайте аукциона.

Уникальное авто изготовили для создателя бикини Фото: Artcurial

Идея создать оригинальный автомобиль родилась у французского дизайнера одежды Луи Реара, который прославился как создатель купального костюма бикини.

Для рекламы купальника Луи Реар захотел создать особое авто, которое бы напоминало корабль. Заказ по его эскизам выполнили в кузовном ателье Chapron.

В салоне появились иллюминаторы Фото: Artcurial

За основу взяли Packard Super Eight, поскольку он был довольно крупным и имел мощную 145-сильную восьмерку. Для него создали полностью новый кузов.

Важно

Новый Chevrolet Corvette 2025 подорожал в 20 раз за считанные минуты (фото)

Авто превратили в пикап с выраженным "носом", иллюминаторами вместо заднего стекла и небольшим грузовым отсеком. Небольшие двери позволяют попасть из салона на корму.

Сзади сделали грузовую платформу Фото: Artcurial

В 1947-1949 годах Packard использовали для показа мод с моделями в бикини на морских курортах Франции и во время велогонок "Тур де Франс".

Фото: Artcurial

Позже авто Packard Super Eight хранился в частных коллекциях, причем один из владельцев владел им с 1976 по 2023 год и почти не демонстрировал его на публике. С 1987 года этот Packard не участвовал в автошоу.

Кстати, недавно на аукцион выставили еще одно нестандартное французское авто с иллюминаторами — Voisin C25 1935 года.

Также Фокус писал, что первый суперкар Ford ушел с молотка за 7 миллионов долларов.