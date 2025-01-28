Авангард из 30-х: самое необычное французское авто продают за $2,5 миллиона (фото)

Voisin C25 Aerodyne отличается неординарным дизайном в стилистике ар-деко. Авто имеет сдвижную крышу с электроприводом и регулируемые амортизаторы.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили редкий седан Voisin C25 Aerodyne 1935 года. За уникальное авто планируют получить более 2,5 миллиона долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Седан отличается обтекаемым дизайном Фото: GOODING&COMPANY

Французская компания Avions Voisin известна, прежде всего, своими аэропланами времен Первой мировой войны, однако с 1919 года перепрофилировалась на выпуск автомобилей. Для своего времени они были действительно авангардными.

Voisin C25 Aerodyne отличается нетипичным дизайном в стилистике ар-деко с неплохой для своего времени аэродинамикой. У него арочная крыша и обтекаемые крылья. Салон отделали клетчатой тканью и полированным алюминием, а в потолке сделали три круглых иллюминатора.

В крыше авто есть три иллюминатора Фото: GOODING&COMPANY

Авто отличалось не только нестандартным стилем, но и получило набор инноваций. Его сдвижную крышу оснастили электроприводом, также установили полуавтоматическую КПП с электромагнитным приводом переключения передач.

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Voisin C25 Aerodyne комплектовали 3,0-литровой шестеркой мощностью 90 л. с. Его максимальная скорость составляет 135 км/ч. Также авто оснастили регулируемыми (переключателем в салоне) амортизаторами.

Крыша Voisin C25 сдвигается с помощью электропривода с помощью электропривода Фото: GOODING&COMPANY

Изготовлено всего 7 Voisin C25 Aerodyne, а до нашего времени сохранилось лишь три таких седана. Конкретно это авто отреставрировали до оригинального состояния.

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