Авангард із 30-х: найнезвичніше французьке авто продають за $2,5 мільйона (фото)
Voisin C25 Aerodyne вирізняється неординарним дизайном у стилістиці ар-деко. Авто має зсувний дах з електроприводом та регульовані амортизатори.
У США на аукціон Gooding&Company виставили рідкісний седан Voisin C25 Aerodyne 1935 року. За унікальне авто планують отримати понад 2,5 мільйона доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.
Французька компанія Avions Voisin відома, передусім, своїми аеропланами часів Першої світової війни, проте з 1919 року перепрофілювалася на випуск автомобілів. Для свого часу вони були дійсно авангардними.
Voisin C25 Aerodyne вирізняється нетиповим дизайном у стилістиці ар-деко з непоганою для свого часу аеродинамікою. У нього аркоподібний дах та обтічні крила. Салон оздобили картатою тканиною та полірованим алюмінієм, а в стелі зробили три круглих ілюмінатори.
Авто вирізнялося не лише нестандартним стилем, а й отримало набір інновацій. Його зсувний дах оснастили електроприводом, також встановили напівавтоматичну КПП з електромагнітним приводом перемикання передач.Важливо
Voisin C25 Aerodyne комплектували 3,0-літровою шісткою потужністю 90 к. с. Його максимальна швидкість становить 135 км/год. Також авто оснастили регульованими (перемикачем у салоні) амортизаторами.
Виготовлено лише 7 Voisin C25 Aerodyne, а до нашого часу збереглося лише три таких седани. Конкретно це авто відреставрували до оригінального стану.
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