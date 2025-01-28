Авангард із 30-х: найнезвичніше французьке авто продають за $2,5 мільйона (фото)

Voisin C25 Aerodyne вирізняється неординарним дизайном у стилістиці ар-деко. Авто має зсувний дах з електроприводом та регульовані амортизатори.

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У США на аукціон Gooding&Company виставили рідкісний седан Voisin C25 Aerodyne 1935 року. За унікальне авто планують отримати понад 2,5 мільйона доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Седан вирізняється обтічним дизайном Фото: GOODING&COMPANY

Французька компанія Avions Voisin відома, передусім, своїми аеропланами часів Першої світової війни, проте з 1919 року перепрофілювалася на випуск автомобілів. Для свого часу вони були дійсно авангардними.

Voisin C25 Aerodyne вирізняється нетиповим дизайном у стилістиці ар-деко з непоганою для свого часу аеродинамікою. У нього аркоподібний дах та обтічні крила. Салон оздобили картатою тканиною та полірованим алюмінієм, а в стелі зробили три круглих ілюмінатори.

У даху авто є три ілюмінатори Фото: GOODING&COMPANY

Авто вирізнялося не лише нестандартним стилем, а й отримало набір інновацій. Його зсувний дах оснастили електроприводом, також встановили напівавтоматичну КПП з електромагнітним приводом перемикання передач.

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Voisin C25 Aerodyne комплектували 3,0-літровою шісткою потужністю 90 к. с. Його максимальна швидкість становить 135 км/год. Також авто оснастили регульованими (перемикачем у салоні) амортизаторами.

Дах Voisin C25 зсувається з допомогою електропривода Фото: GOODING&COMPANY

Виготовлено лише 7 Voisin C25 Aerodyne, а до нашого часу збереглося лише три таких седани. Конкретно це авто відреставрували до оригінального стану.

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