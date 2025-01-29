Від творця бікіні: на аукціон виставили унікальну сухопутну яхту (фото)

Кузовне ательє Chapron перетворило Packard Super Eight на сухопутну яхту. Автомобіль існує в одному-єдиному екземплярі.

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У Франції на аукціон Artcurial виставили незвичайний Packard 1937 року. Розкішне авто, перетворене на сухопутну яхту, оцінили в 250-350 тис. євро. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Унікальне авто виготовили для творця бікіні Фото: Artcurial

Ідея створити оригінальний автомобіль народилася у французького дизайнера одягу Луї Реара, який прославився як творець купального костюму бікіні.

Для реклами купальника Луї Реар захотів створити особливе авто, яке б нагадувало корабель. Замовлення за його ескізами виконали в кузовному ательє Chapron.

У салоні зявилися ілюмінатори Фото: Artcurial

За основу взяли Packard Super Eight, оскільки він був доволі крупним та мав потужну 145-сильну вісімку. Для нього створили повністю новий кузов.

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Авто перетворили на пікап із вираженим "носом", ілюмінаторами замість заднього скла та невеликим вантажним відсіком. Невеликі двері дозволяють потрапити із салону на корму.

Ззаду зробили вантажну платформу Фото: Artcurial

У 1947-1949 роках Packard використовували для показу мод з моделями в бікіні на морських курортах Франції та під час велоперегонів "Тур де Франс".

Фото: Artcurial

Пізніше авто Packard Super Eight зберігався у приватних колекціях, причому один із власників володів ним із 1976 по 2023 рік та майже не демонстрував його на публіці. Із 1987 року це Packard не брав участі в автошоу.

До речі, нещодавно на аукціон виставили ще одне нестандартне французьке авто з ілюмінаторами — Voisin C25 1935 року.

Також Фокус писав, що перший суперкар Ford пішов із молотка за 7 мільйонів доларів.