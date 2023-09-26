Бюджетная легенда: знаменитый Citroen празднует свое 75-летие (фото)

Citroen 2CV стал самой популярной и массовой моделью французской марки. С 1949 по 1990 годы выпустили свыше 5 миллионов недорогих авто.

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В Citroen начали празднование юбилея знаменитой модели 2CV. Культовый миниатюрный автомобиль отмечает в нынешнем году свое 75-летие. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Прототип Citroen 2CV, 1939 год Фото: Stellantis

К юбилею художники написали 8 портретов знаковых Citroen 2CV. Кульминацией празднования станет слет из 75 разных 2CV во французском городке Ольне-су-Буа 7 октября – тогда модель отпразднует день рождения.

Citroen 2CV, история легендарного авто

Именно 7 октября 1948 года Citroen 2CV презентовали публике на Парижском автосалоне. Впрочем, разработка модели стартовала еще в конце 30-х годов – именно тогда было решено создать очень простой и дешевый автомобиль для жителей сельской местности.

Citroen 2CV 1951 года Фото: Stellantis

Машину проектировали для четырех людей с багажом. Одним из требований к модели была мягкая подвеска, чтобы можно было проехать по полю с корзиной яиц в багажнике, не разбив ни одного из них. Кроме того, крышу выполнили сдвижной, чтобы крестьяне могли садиться в авто, не снимая соломенных шляп.

Переднеприводная конструкция была инновационной для своего времени

Прототипы Citroen TPV с инновационным передним приводом были готовы к 1939 году и их готовились вывести на рынок, однако начало Второй мировой войны заставило отказаться от этих планов. Мало того, после оккупации Франции автомобили пришлось разбирать и прятать от немецких войск. Некоторые из них так надежно скрыли от сторонних глаз, что нашли только в 2003 году.

Фургон Citroen 2CV Фото: Stellantis

В итоге, производство Citroen 2CV стартовало только в 1949 году – на 10 лет позже. Многие эксперты отрасли поначалу относились скептически к ультрабюджетной модели, которая была вдвое дешевле, чем Volkswagen Beetle. Тем не менее, она практически сразу стала успешной благодаря низкой цене и небольшому (4-5 л/100 км) расходом топлива. И особенно популярным автомобиль стал именно в сельской местности.

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Citroen 2CV постоянно модернизировали. Если ранние модели оснащали 375-кубовым оппозитным мотором на 9 л. с., то в последние годы устанавливали двигатель объемом 602 куб. см и мощностью 29 л. с., позволявший развить 115 км/ч.

Двухмоторный Citroen 2CV Sahara Фото: Stellantis

Со временем автомобилю усилили кузов и улучшили оптику (изначально сзади был только один фонарь). Появились адаптивные поворачиваемые фары и электрические стеклоочистители (поначалу они приводились от двигателя).

Citroen Mehari Фото: Stellantis

До 1990 года собрали 5 114 969 авто. Помимо Франции, выпуск наладили в Бельгии, Португалии, Аргентине, Испании, Чили и Уругвае. Хотя за моделью закрепилось не самое приятное прозвище "Гадкий утенок", она стала по-настоящему культовой, а ее силуэт – узнаваемым.

К тому же, Citroen 2CV стал основой для целого семейства моделей – появились фургон и оригинальная двухмоторная версия Sahara с полным приводом. Также на базе 2CV построили хэтчбек Citroen Dyane, багги Mehari и даже спортивную модель Bijou.

Citroen 2CV стал авто Джеймса Бонда Фото: Wikipedia

А еще Citroen 2CV принимал участие в ралли "Париж-Дакар" и пробеге по маршруту Париж-Кабул-Париж протяженностью 16 500 км, а также совершил кругосветное путешествие в 1958 году. Кроме того, он стал киногероем – на нем ездили и Джеймс Бонд, и жандармы из Сен-Тропе.

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