Знаменитый винтажный Citroen простоял 23 года заброшенным и без проблем завелся (видео)

Citroen 2CV перестали эксплуатировать в 2000 году и поставили в гараж. Бюджетный автомобиль хорошо сохранился и не требует ремонта.

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В Великобритании в старом гараже обнаружили Citroen 2CV. Культовое бюджетное авто не выезжало на дороги с 2000 года. Машине посвятили видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

[ + – ] Автомобиль неплохо сохранился и не заржавел Фото: скриншот / YouTube

Этот Citroen 2CV выпущен в 1985 году и 15 лет эксплуатировался в Великобритании и проехал 233 350 км. В 2000 году его владелец посчитал авто устаревшим и купил новую машину. Но поскольку винтажный Citroen ему нравился, то он не стал продавать машину, а накрыл ее чехлом и поставил в гараж.

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Citroen 2CV стоял заброшенным 23 года и лишь теперь британец решил оживить авто. С этой целью позвал механиков-реставраторов. Несмотря на длительный простой и существенный пробег, двигатель завелся после базового техобслуживания и несложных манипуляций. Сама машина также хорошо сохранилась и не заржавела.

[ + – ] Двигатель Citroen 2CV легко завелся Фото: скриншот / YouTube

Напомним, что Citroen 2CV — одна из самых массовых французских моделей: с 1948 по 1990 годы выпустили свыше 3,8 миллионов этих авто. Переднеприводное авто не раз модернизировали. Модель 1985 года оснащена 600-кубовым оппозитным мотором мощностью 29 л. с. и развивает 115 км/ч. Среди особенностей 2CV — сдвижная крыша и поворачивающиеся фары.

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