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Авто

Знаменитий вінтажний Citroen простояв 23 роки занедбаним і без проблем завівся (відео)

Citroen 2CV, Citroen 2CV 1985, двигун Citroen 2CV, капсула часу
Фото: скриншот / YouTube | Citroen 2CV не виїжджав із гаража з 2000 року

Citroen 2CV перестали експлуатувати у 2000 році та поставили в гараж. Бюджетний автомобіль добре зберігся та не потребує ремонту.

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У Великобританії в старому гаражі виявили Citroen 2CV. Культове бюджетне авто не виїжджало на дороги з 2000 року. Машині присвятили відео на YouТube-каналі The Late Brake Show.

Citroen 2CV, Citroen 2CV 1985, двигун Citroen 2CV, капсула часу Fullscreen
Автомобіль непогано зберігся та не заіржавів
Фото: скриншот / YouTube

Цей Citroen 2CV випущений у 1985 році, 15 років експлуатувався у Великій Британії та проїхав 233 350 км. 2000 року його власник вирішив, що авто застаріло, та купив нову машину. Але оскільки вінтажний Citroen йому подобався, він не став продавати машину, а накрив її чохлом і поставив у гараж.

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Citroen 2CV стояв покинутим 23 роки, і лише тепер британець вирішив оживити авто. З цією метою він покликав механіків-реставраторів. Попри тривалий простій і суттєвий пробіг, двигун завівся після базового техобслуговування та нескладних маніпуляцій. Сама машина також добре збереглася та не заіржавіла.

Citroen 2CV, Citroen 2CV 1985, двигун Citroen 2CV, капсула часу Fullscreen
Двигун Citroen 2CV легко завівся
Фото: скриншот / YouTube

Нагадаємо, що Citroen 2CV — одна з наймасовіших французьких моделей: із 1948 по 1990 роки випустили понад 3,8 мільйона цих авто. Передньопривідне авто неодноразово модернізували. Модель 1985 оснащена 600-кубовим опозитним мотором потужністю 29 к.с. і розвиває 115 км/год. Серед особливостей 2CV — зсувний дах і фари, що повертаються.

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