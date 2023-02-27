Знаменитий вінтажний Citroen простояв 23 роки занедбаним і без проблем завівся (відео)

Citroen 2CV перестали експлуатувати у 2000 році та поставили в гараж. Бюджетний автомобіль добре зберігся та не потребує ремонту.

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У Великобританії в старому гаражі виявили Citroen 2CV. Культове бюджетне авто не виїжджало на дороги з 2000 року. Машині присвятили відео на YouТube-каналі The Late Brake Show.

[ + – ] Автомобіль непогано зберігся та не заіржавів Фото: скриншот / YouTube

Цей Citroen 2CV випущений у 1985 році, 15 років експлуатувався у Великій Британії та проїхав 233 350 км. 2000 року його власник вирішив, що авто застаріло, та купив нову машину. Але оскільки вінтажний Citroen йому подобався, він не став продавати машину, а накрив її чохлом і поставив у гараж.

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Citroen 2CV стояв покинутим 23 роки, і лише тепер британець вирішив оживити авто. З цією метою він покликав механіків-реставраторів. Попри тривалий простій і суттєвий пробіг, двигун завівся після базового техобслуговування та нескладних маніпуляцій. Сама машина також добре збереглася та не заіржавіла.

[ + – ] Двигун Citroen 2CV легко завівся Фото: скриншот / YouTube

Нагадаємо, що Citroen 2CV — одна з наймасовіших французьких моделей: із 1948 по 1990 роки випустили понад 3,8 мільйона цих авто. Передньопривідне авто неодноразово модернізували. Модель 1985 оснащена 600-кубовим опозитним мотором потужністю 29 к.с. і розвиває 115 км/год. Серед особливостей 2CV — зсувний дах і фари, що повертаються.

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