Рідкісний і незвичайний американський спорткар 20 років простояв занедбаним на вулиці (відео)

Studebaker Avanti встановив 29 рекордів швидкості і був найшвидшим авто свого часу. Нестандартний зовнішній вигляд купе розробив Раймонд Лоуї — автор дизайну пляшки Coca-Cola.

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У США виявили раритетний Studebaker Avanti 1963 року. Спортивний автомобіль простояв понад 20 років на вулиці. Відео про автомобіль з'явилося на Youtube-каналі Restored.

[ + – ] Всього випущено лише 1900 компресорних Avanti Фото: скриншот / YouTube

Studebaker Avanti належав колекціонеру авто. Машина була куплена несправною і потребувала ремонту. Власник хотів упорядкувати її, але так і не зайнявся цим. У результаті рідкісна модель опинилася у дворі його будинку під невеликим навісом, де й простояла до наших днів.

[ + – ] Авто 20 років простояло на вулиці під навісом і його двигун не заводився Фото: скриншот / YouTube

Як не дивно, авто досить непогано збереглося. Його кузов виконаний зі склопластику, а тому не іржавіє. У хорошому стані і салон Studebaker Avanti. А ось двигун не працював, адже миші погризли проводку у моторному відсіку. Втім, його швидко упорядкували.

[ + – ] Салон Studebaker Avanti добре зберігся Фото: скриншот / YouTube

Studebaker Avanti — остання модель знаменитої марки та одне з найнестандартніших американських авто 60-х. Його авангардний зовнішній вигляд розробив знаменитий стиліст Раймонд Лоуї — автор дизайну пляшки Coca-Cola та пачки цигарок Lucky Strike.

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Загалом у 1962-1963 роках випустили близько 4800 Studebaker Avanti, з яких лише 1900 купе отримали компресорний двигун, як у знайденої машини.

Цей 4,7-літровий V8 потужністю 289 к. с. розганяє Avanti до 274 км/год і це було найшвидше авто свого часу — воно встановило 29 світових та північноамериканських рекордів швидкості. Крім того, це перша американська модель із дисковими гальмами.

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