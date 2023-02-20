Редкий и необычный американский спорткар 20 лет простоял заброшенным на улице (видео)

Studebaker Avanti установил 29 рекордов скорости и был самым быстрым авто своего времени. Нестандартный внешний вид купе разработал Раймонд Лоуи — автор дизайна бутылки Coca-Cola.

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В США обнаружили раритетный Studebaker Avanti 1963 года. Спортивный автомобиль простоял более 20 лет на улице. Видео об авто появилось на Youtube-канале Restored.

[ + – ] Всего выпущено только 1900 компрессорных Avanti Фото: скриншот / YouTube

Studebaker Avanti принадлежал коллекционеру авто. Машина была куплена неисправной и нуждалась в ремонте. Владелец хотел привести ее в порядок, но так и не занялся этим. В итоге, редкая модель оказалась во дворе его дома под небольшим навесом, где и простояла до наших дней.

[ + – ] Авто 20 лет простояло на улице под навесом и его мотор не заводился Фото: скриншот / YouTube

Как ни странно, авто довольно неплохо сохранилось. Его кузов выполнен из стеклопластика, а потому не ржавеет. В хорошем состоянии и салон Studebaker Avanti. А вот двигатель не работал, ведь мыши погрызли проводку в моторном отсеке. Впрочем, его быстро привели в порядок.

[ + – ] Салон Studebaker Avanti хорошо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Studebaker Avanti – последняя модель знаменитой марки и одно из самых нестандартных американских авто 60-х. Его авангардный внешний вид разработал знаменитый стилист Раймонд Лоуи – автор дизайна бутылки Coca-Cola и пачки сигарет Lucky Strike.

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Всего в 1962-1963 годах выпустили около 4800 Studebaker Avanti, из которых лишь 1900 купе получили компрессорный мотор, как у найденной машины.

Этот 4,7-литровый V8 мощностью 289 л. с. разгоняет Avanti до 274 км/ч и это было самое быстрое авто своего времени – оно установило 29 мировых и североамериканских рекордов скорости. Кроме того, это первая американская модель с дисковыми тормозами.

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