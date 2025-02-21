Настоящие бестселлеры: самые популярные авто всех времен и народов (фото)

Популярные автомобили разошлись многомиллионными тиражами. Среди них — не только бюджетные модели, но и более дорогие семейные машины, и даже пикапы.

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Автомобили стали массовым продуктом еще 100 лет назад и сейчас ежегодно в мире выпускают десятки миллионов машин. Самые успешные модели-бестселлеры находят миллионы покупателей и становятся культовыми несмотря на то, что не являются эксклюзивом. Фокус расскажет о самых популярных авто в истории.

Примечательно, что далеко не все модели в этом рейтинге являются компактными и бюджетными. В него попали и семейные автомобили, и даже рамный пикап.

10 место. Chevrolet Impala — 16,8 миллиона авто

Chevrolet Impala

Полноразмерный Chevrolet Impala стал не только культовым, но и по-настоящему массовым. С 1958 по 2020 год было произведено 16,8 млн авто десяти поколений и подавляющее их большинство было продано на родине — в США. Примечательно, что Chevrolet Impala был флагманом марки и значительная часть этих авто оснащена большими V8, мощность которых местами достигала 425 сил.

9 место. Honda Accord — более 18 миллионов авто

Honda Accord Фото: Honda

С 1976 года увидели свет 13 поколений Honda Accord. Семейная модель зарекомендовала себя благодаря надежности и хорошей управляемости. Она стала первым японским авто, которые начали выпускать в США и именно в Северной Америке продали более 10 млн этих машин.

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8 место. Ford Escort — 20 миллионов авто

Ford Escort Фото: Collecting Cars

Ford Escort выпускали с 1968 по 2000 год по обе стороны Атлантики, а также в Австралии, Бразилии, ЮАР, Китае, причем модели для разных рынков существенно отличались. По-настоящему массовым и популярным Ford Escort стал в Европе, ведь в одной лишь Великобритании продали более 4 миллионов авто. Интересно, что в линейке массовой модели были и лимитированные заряженные версии Ford Escort RS.

7 место. Volkswagen Beetle — 21,5 миллиона авто

Volkswagen Beetle Фото: GOODING&COMPANY

Если все остальные модели в этом рейтинге эволюционировали и имели по несколько поколений, то Volkswagen Beetle без кардинальных изменений выпускался с 1938 по 2003 год. Творение Фердинанда Порше стало по-настоящему культовым и позволило немецкой марке вырваться в лидеры мирового автопрома. Заднемоторный "Жук" был простым, дешевым и надежным.

6 место. Ford Fiesta — 22 миллиона авто

Ford Fiesta Фото: Ford

Ford Fiesta — самая популярная модель В-класса. С 1976 по 2023 год увидели свет семь поколений компактного хэтчбека, что сделало его еще и самым массовым легковым Ford. Ford Fiesta ценили за экономичность и отлично настроенное шасси — даже самые слабые версии модели интересны в управлении.

5 место. Honda Civic — более 28 миллионов авто

Honda Civic Фото: Honda

Honda Civic — модель, с которой японская марка вышла на глобальный рынок и прославилась на весь мир. Civic одинаково хорошо продавался в Европе, Азии и Америке и стал частью молодежной субкультуры 80-х и 90-х. Его полюбили за невысокую цену, надежность и хорошую управляемость. Нельзя не упомянуть и заряженную Honda Civic Type R. С 1972 года выпустили уже 11 поколений модели.

4 место. Volkswagen Passat — более 34 миллионов авто

Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat — самая популярная в мире семейная модель. Она выпускается с 1973 года и всегда отличалась практичностью, качеством и широкой палитрой версий. Львиную долю VW Passat продали в Европе, однако в Америке и Китае модель также популярна. Сейчас в производстве уже девятое поколение Volkswagen Passat.

3 место. Volkswagen Golf — более 37 миллионов авто

Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf считается основателем современного С-класса, который иногда называют "гольф-классом". Он стал более массовым, чем предшественник Beetle и годами был лидером европейского авторынка. Линейка VW Golf всегда широка и разнообразна — можно выбрать экономичные дизельные версии, заряженный GTI или вместительный универсал. С 1974 года свет увидели уже восемь поколений модели.

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2 место. Ford F-Series — более 44 миллионов авто

Ford F-Series Фото: Ford

Американцы любят пикапы, именно поэтому Ford F-Series — самое популярное авто в США на протяжении последних 43 лет. Семейство классических рамных моделей выпускается с 1948 года и сейчас производится 14-е его поколение. Ford F-Series уже давно перестал быть исключительно "рабочей лошадкой": в его модельном ряду есть и заряженный вариант Raptor, и роскошный Platinum, и электрокар Lightning.

1 место. Toyota Corolla — более 53 миллионов авто

Toyota Corolla Фото: Toyota

Toyota Corolla — самое популярное авто всех времен и народов. С 1966 года собрали более 53 миллионов машин тринадцати поколений. Ежегодно продают по миллиону Corolla ежегодно. Это не самая современная и не самая яркая модель в классе — секретом ее популярности является надежность. В линейке есть как экономичный гибрид, так и 300-сильный заряженный вариант GR.

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