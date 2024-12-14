300 сил и цена $373 000: Ford Escort вернули на рынок (фото, видео)

Новый Ford Escort в точности повторяет знаменитого предка. Топовая версия модели весит всего 800 кг и получила 300-сильный двигатель.

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Культовый Ford Escort возвращается. Знаменитую бюджетную модель вернули в производство в несколько необычном формате — как спорткар за 295 000 фунтов стерлингов ($373 000). Об этом сообщается на сайте британской компании Boreham Motorworks.

Именно эта небольшая компания будет производить новый Ford Escort. Всего соберут всего 150 таких авто, причем концерн Ford одобрил этот проект.

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Современная модель воссоздает купе Ford Escort RS2000 70-х годов. Примечательно, что автомобили будут строить с нуля, а не использовать готовые шасси и кузова старых Escort.

Купе Ford Escort RS2000 воссоздали до мельчайших деталей

Чтобы воссоздать дизайн Ford Escort RS, была создана его виртуальная трехмерная модель. Кузов остался стальным (однако его усилили распорками), а вот шасси и подвеска — полностью новые и изготовлены из алюминия и титана. Масса авто составляет всего 800 кг. От оригинала оно отличается диодными фарами, расширенными крыльями и увеличенными колесными дисками.

Салон отделали кожей и алькантарой

Салон Ford Escort сохраняет классический стиль, однако стал более современным. В отделке использованы кожа и алькантара, установлены новые циферблаты приборов и спортивные кресла. Также появились кондиционер и небольшой тачскрин, а вот ABS или усилитель руля отсутствуют.

Новый Ford Escort получил спортивные кресла

Новый Ford Escort предлагается с двумя высокооборотными двигателями — 1,8-литровым 184-сильным и 2,1-литровым 300-сильным. В первом случае установили 4-ступенчатую механическую КПП, во втором — 5-ступенчатую. Улучшить управляемость призван электронный дифференциал.

Кстати, недавно Ford возродил модель Capri, но она стала электрическим кроссовером.

Также Фокус рассказывал, что в производство вернули знаменитый спортивный Jaguar 80-х.