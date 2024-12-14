300 сил і ціна $373 000: Ford Escort повернули на ринок (фото, відео)

Новий Ford Escort у точності повторює знаменитого предка. Топова версія моделі важить усього 800 кг і отримала 300-сильний двигун.

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Культовий Ford Escort повертається. Знамениту бюджетну модель повернули у виробництво в дещо незвичному форматі – як спорткар за 295 000 фунтів стерлінгів ($373 000). Про це повідомляється на сайті британської компанії Boreham Motorworks.

Саме ця невелика компанія виготовлятиме новий Ford Escort. Усього зберуть лише 150 таких авто, причому концерн Ford схвалив цей проєкт.

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Сучасна модель відтворює купе Ford Escort RS2000 70-х років. Примітно, що автомобілі будуватимуть з нуля, а не використовуватимуть готові шасі та кузови старих Escort.

Купе Ford Escort RS2000 відтворили до найменших деталей

Аби відтворити дизайн Ford Escort RS, була створена його віртуальна тривимірна модель. Кузов залишився сталевим (проте його посилили розпорками), а от шасі та підвіска – повністю нові та виготовлені з алюмінію і титану. Маса авто становить усього 800 кг. Від оригінала воно відрізняється діодними фарами, розширеними крилами та збільшеними колісними дсиками.

Салон оздобили шкірою та алькантарою

Салон Ford Escort зберігає класичний стиль, проте став сучаснішим. У оздобленні використані шкіра та алькантара, встановлені нові циферблати приладів та спортивні крісла. Також з’явилися кондиціонер і невеликий тачскрін, а от ABS чи підсилювач керма відсутні.

Новий Ford Escort отримав спортвині крісла

Новий Ford Escort пропонують із двома високооборотними двигунами – 1,8-літровим 184-сильним та 2,1-літровим 300-сильним. У першому випадку встановили 4-ступінчасту механічну КПП, у другому – 5-ступінчасту. Покращити керованість покликаний електронний диференціал.

До речі, нещодавно Ford відродив модель Capri, але вона стала електричним кросовером.

Також Фокус розповідав, що у виробництво повернули знаменитий спортивний Jaguar 80-х.