Боявся викрадачів: британець 36 років ховав колекційний Ford у гаражі (фото, відео)

Власник Ford Escort RS2000 сховав його в гаражі від сторонніх очей на 36 років. Раритетне заряджене купе чудово збереглося і має невеликий пробіг.

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У Великій Британії виставили на продаж добре збережене купе Ford Escort RS2000 1979 року. Раритетний автомобіль 36 років не виїжджав на дороги. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Купе 36 років ховали в гаражі

Власник придбав заряджений Ford Escort RS2000 влітку 1979 року і перший час експлуатував його. Утім, одного разу в 1985 році він помітив підозрілих осіб, які розглядали раритетну автівку. Британець подумав, що це викрадачі і вирішив сховати машину в гаражі.

Автомобіль чудово зберігся

Лише в 2021 році про Ford Escort RS2000 дізналися. Виявилося, що спортивне авто в чудовому стані – це капсула часу. Його кузов і салон добре збереглися, а пробіг становить усього 27 820 км. Тепер авто продають за 94 195 фунтів стерлінгів ($121 000).

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Варто відзначити, що така ціна Ford Escort RS2000 обумовлена не лише його станом. Це рідкісна колекційна модель – серійна версія ралійного Escort.

Легке купе масою 915 кг оснащене 2,0-літровою 100-сильною четвіркою і здатне розігнатися до сотні за 9 с і розвинути 177 км/год. Крім того, доопрацьована ходова Ford Escort.

До речі, недавно на аукціон виставили заряджений Ford Escort RS новішої версії, який належав екс-ведучому Top Gear Джеремі Кларксону.

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