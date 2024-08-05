Боявся викрадачів: британець 36 років ховав колекційний Ford у гаражі (фото, відео)
Власник Ford Escort RS2000 сховав його в гаражі від сторонніх очей на 36 років. Раритетне заряджене купе чудово збереглося і має невеликий пробіг.
У Великій Британії виставили на продаж добре збережене купе Ford Escort RS2000 1979 року. Раритетний автомобіль 36 років не виїжджав на дороги. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Власник придбав заряджений Ford Escort RS2000 влітку 1979 року і перший час експлуатував його. Утім, одного разу в 1985 році він помітив підозрілих осіб, які розглядали раритетну автівку. Британець подумав, що це викрадачі і вирішив сховати машину в гаражі.
Лише в 2021 році про Ford Escort RS2000 дізналися. Виявилося, що спортивне авто в чудовому стані – це капсула часу. Його кузов і салон добре збереглися, а пробіг становить усього 27 820 км. Тепер авто продають за 94 195 фунтів стерлінгів ($121 000).
Варто відзначити, що така ціна Ford Escort RS2000 обумовлена не лише його станом. Це рідкісна колекційна модель – серійна версія ралійного Escort.
Легке купе масою 915 кг оснащене 2,0-літровою 100-сильною четвіркою і здатне розігнатися до сотні за 9 с і розвинути 177 км/год. Крім того, доопрацьована ходова Ford Escort.
До речі, недавно на аукціон виставили заряджений Ford Escort RS новішої версії, який належав екс-ведучому Top Gear Джеремі Кларксону.
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