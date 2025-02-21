Справжні бестселери: найпопулярніші авто всіх часів і народів (фото)

Популярні автомобілі розійшлися багатомільйонними накладами. Серед них — не лише бюджетні моделі, але й дорожчі сімейні машини, і навіть пікапи.

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Автомобілі стали масовим продуктом ще 100 років тому і зараз щороку у світі випускають десятки мільйонів машин. Найуспішніші моделі-бестселери знаходять мільйони покупців та стають культовими попри те, що не є ексклюзивом. Фокус розповість про найпопулярніші авто в історії.

Примітно, що далеко не всі моделі у цьому рейтингу є компактними і бюджетними. До нього потрапили і сімейні автомобілі, і навіть рамний пікап.

10 місце. Chevrolet Impala – 16,8 мільйона авто

Chevrolet Impala

Повнорозмірний Chevrolet Impala став не лише культовим, але й по-справжньому масовим. Із 1958 по 2020 рік виготовили 16,8 млн авто десяти поколінь і переважну їх більшість продали на батьківщині – в США. Примітно, що Chevrolet Impala був флагманом марки і значна частина цих авто оснащена великими V8, потужність яких подекуди сягала 425 сил.

9 місце. Honda Accord – понад 18 мільйонів авто

Honda Accord Фото: Honda

Із 1976 року побачили світ 13 поколінь Honda Accord. Сімейна модель зарекомендувала себе завдяки надійності та хорошій керованості. Вона стала першим японським авто, які почали випускати в США і саме в Північній Америці продали понад 10 млн цих машин.

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8 місце. Ford Escort – 20 мільйонів авто

Ford Escort Фото: Collecting Cars

Ford Escort випускали із 1968 по 2000 рік по обидва боки Атлантики, а також в Австралії, Бразилії, ПАР, Китаї, причому моделі для різних ринків суттєво відрізнялися. По-справжньому масовим і популярним Ford Escort став у Європі, адже в одній лиш Великій Британії продали понад 4 мільйони авто. Цікаво, що в лінійці масової моделі були і лімітовані заряджені версії Ford Escort RS.

7 місце. Volkswagen Beetle – 21,5 мільйона авто

Volkswagen Beetle Фото: GOODING&COMPANY

Якщо всі інші моделі у цьому рейтингу еволюціонували та мали по кілька поколінь, то Volkswagen Beetle без кардинальних змін випускали із 1938 по 2003 рік. Творіння Фердинанда Порше стало по-справжньому культовим та дозволило німецькій марці вирватися у лідери світового автопрому. Задньомоторний "Жук" був простим, дешевим та надійним.

6 місце. Ford Fiesta – 22 мільйони авто

Ford Fiesta Фото: Ford

Ford Fiesta – найпопулярніша модель В-класу. Із 1976 по 2023 рік побачили світ сім поколінь компактного хетчбека, що зробило його ще й наймасовішим легковим Ford. Ford Fiesta цінували за економічність і чудово налаштоване шасі – навіть найслабші версії моделі цікаві в керуванні.

5 місце. Honda Civic – понад 28 мільйонів авто

Honda Civic Фото: Honda

Honda Civic – модель, з якою японська марка вийшла на глобальний ринок і прославилася на весь світ. Civic однаково добре продавався в Європі, Азії та Америці і став частиною молодіжної субкультури 80-х і 90-х. Його полюбили за невисоку ціну, надійність і хорошу керованість. Не можна не загадати і заряджену Honda Civic Type R. Із 1972 року випустили вже 11 поколінь моделі.

4 місце. Volkswagen Passat – понад 34 мільйони авто

Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat – найпопулярніша у світі сімейна модель. Її випускають із 1973 року і вона завжди вирізнялася практичністю, якістю та широкою палітрою версій. Левову частку VW Passat продали в Європі, проте в Америці та Китаї модель також популярна. Зараз у виробництві вже дев’яте покоління Volkswagen Passat.

3 місце. Volkswagen Golf – понад 37 мільйонів авто

Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf вважається засновником сучасного С-класу, який іноді називають "гольф-класом". Він став масовішим за попередника Beetle і роками був лідером європейського авторинку. Лінійка VW Golf завжди широка і різноманітна – можна обрати економічні дизельні версії, заряджений GTI чи місткий універсал. Із 1974 року світ побачили вже вісім поколінь моделі.

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2 місце. Ford F-Series – понад 44 мільйони авто

Ford F-Series Фото: Ford

Американці люблять пікапи, саме тому Ford F-Series — найпопулярніше авто в США упродовж останніх 43 років. Сімейство класичних рамних моделей випускається з 1948 року і наразі виробляють 14-те його покоління. Ford F-Series вже давно перестав бути виключно "робочою конячкою": в його модельному ряду є і заряджений варіант Raptor, і розкішний Platinum, і електрокар Lightning.

1 місце. Toyota Corolla – понад 53 мільйони авто

Toyota Corolla Фото: Toyota

Toyota Corolla – найпопулярніше авто усіх часів та народів. Із 1966 року зібрали понад 53 мільйони машин тринадцяти поколінь. Щорічно продають по мільйону Corolla. Це не найсучасніша і не найяскравіша модель у класі – секретом її популярності є надійність. У лінійці є як економічний гібрид, так і 300-сильний заряджений варіант GR.

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